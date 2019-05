“Quintanar merece convertirse en el motor de Cuenca y lo vamos a conseguir”, afirmaba José Talaya durante el emotivo y concurrido acto que tenía lugar la noche del viernes en la localidad y en el que presentaba, acompañado del presidente del PP en Cuenca, Benjamín Prieto, al resto de candidatura que aspira a convertirse, después de las elecciones del próximo 26 de mayo, en el primer gobierno del Partido Popular en este municipio.

Talaya lidera en Quintanar del Rey a un equipo de personas implicadas y con sensibilidades y experiencias diversas, que conocen en profundidad su pueblo y las graves carencias que ha ido acumulando durante los últimos años de gobiernos socialistas y que están dispuestas, desde el trabajo y la confianza en las posibilidades del municipio, a convertirlo en un referente en la provincia de Cuenca. Así, el candidato a la Alcaldía de Quintanar se sinceraba confesando que su impresión inicial al llegar a la primera línea de la política local fue de “sorpresa por la poca capacidad y la manera de ejercer esta actividad con tiranía y desconocimiento” por parte de los actuales gobernantes del ayuntamiento quintanareño, “mi decisión de convertirme en el próximo alcalde la tomé, primero, porque me lo habéis pedido muchos de vosotros, liderando un proyecto común, y mi segunda razón es que yo no podía permitir, no se puede permitir, que nos gestionen con tan poca capacidad”.

Y es que es evidente que en Quintanar, “estamos perdiendo unas oportunidades inmensas. Este pueblo está estancado. La gente aquí sigue funcionando porque somos trabajadores y no nos importa ir a cualquier parte de España a conseguir dinero e invertirlo en la localidad, pero no tenemos ese reflejo en quienes nos gobiernan, no hay capacidad ninguna y cuando tu descubres eso y crees que sabes lo que hay que hacer, al final tienes que dar el paso porque si no sería una cobardía”, afirmaba José Talaya, quien explicaba su convencimiento de que “Quintanar va a cambiar y no lo va a reconocer ni quienes lo han estado gobernando durante 40 años, que van a ser quienes más se van a alegrar, seguramente, de ese cambio”, afirmaba.

Por su parte, el presidente del Partido Popular en Cuenca, y también presidente de la Diputación, Benjamín Prieto felicitaba y animaba a los integrantes de la candidatura, “habéis sabido sumar y creo que es un acierto y una virtud. Ahora, en estos días, nos toca multiplicar”, explicaba, “Quintanar tiene un gran potencial, como explicaba nuestro candidato” y hacía referencia a Centro de Investigación del Champiñón, CIES, un recurso perteneciente a la Diputación y en el que ha invertido la institución en los últimos años, anunciando que “mi voluntad es que en la siguiente legislatura el CIES se convierta en un referente nacional e internacional porque lo merece la provincia, la comarca y Quintanar, merced a una ayuda de Fondos Europeos que hemos conseguido para ampliarlo y modernizarlo”, anunciaba. También hacía referencia Prieto a las inversiones realizadas por la Diputación en Quintanar durante los últimos años, casi 6 millones de euros, “estamos muy orgullosos desde el Equipo de Gobierno de la Diputación de haberlo hecho y queremos ir a más, impulsar este municipio de vuestra mano, de un alcalde y unos concejales del Partido Popular”, concluía Prieto.

Trece son los componentes de la candidatura al Ayuntamiento de Quintanar por el Partido Popular. Su número 1, José Talaya Collado fue presentando a quienes quieren liderar el cambio que el municipio necesita. Todos y cada uno de los integrantes fueron explicando a los asistentes las motivaciones que les han impulsado a formar parte de este proyecto coincidiendo en su preocupación por el futuro de los quintanareños, su compromiso con su pueblo, su deseo de un municipio mejor y más libre regido por un equipo de gobierno capaz, que sepa impulsar proyectos en infraestructuras, y educación y también a los jóvenes y a los emprendedores. Antonio Oviedo es el segundo integrante del equipo popular, seguido por Catalina Tevar, Francisco Pardo, Sandra Onate, José Luis Ludeña, Patricia Martínez, Miriam Planas, María Jesús Tevar, José Manuel García, Eva Oviedo, Heliodoro Escribano y, por último, Consuelo Soler.