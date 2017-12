La ONCE de Cuenca está celebrando a lo largo de esta semana la festividad de su Patrona, Santa Lucía, con diversos actos. Si el pasado miércoles realizaban una merienda en la sede de la organización en la capital, este sábado le tocaba el turno a una misa en honor de la Patrona en la iglesia parroquial de San Fernando y una posterior comida de hermandad en el recinto ferial de la Hípica. Comida en la que se han dado cita en torno a 150 afiliados, familiares y trabajadores de la ONCE de Cuenca y a la que no ha querido faltar el presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto, que ha compartido mesa y mantel con el director de la organización, Javier Martínez Eslava, y la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Lidón Lozano, entre otras autoridades locales, provinciales y regionales.

Prieto ha reconocido y agradecido a la ONCE su labor en nuestra provincia atendiendo a los afiliados hasta en el municipio más pequeño y, además, generando empleo. No en vano, cuenta con un total de 56 vendedores y seis empleados en la oficina. Es por ello que el presidente de la Diputación no ha dudado en considerar a esta organización en todo un referente para las administraciones públicas, a la vez que le ha deseado ilusión y ánimo para el próximo año 2018

Del mismo modo, ha felicitado al jareño José Vicente Martínez López, que ha sido reconocido durante la comida por la ONCE como el mejor vendedor del año en la provincia. Una comida que sirve de preámbulo al colofón de los actos festivos con motivo de Santa Lucía, que tendrá lugar este domingo en el Museo Paleontológico con la participación de dos familias de la ONCE en la Gala Benéfica ‘Estas caras me suenan’.