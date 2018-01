El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha asistido este domingo a la misa celebrada en el Monasterio de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sisante (Las Clarisas), que ha sido presidida por el obispo de la Diócesis de Cuenca, José María Yanguas, y con la que se ha celebrado la Apertura del Año Santo Nazareno. Y es que en el año 2011 el Papa Benedicto XVI otorgó a Sisante el privilegio de lugar de peregrinación en Año Jubilar aquellos años que el 14 de septiembre, festividad de la Santa Cruz, coincidiera en viernes, como tal es el caso de este año.

Es 2018, por tanto, un año muy especial para Sisante, tal y como ha recordado Prieto, puesto que permitirá ganarse el jubileo peregrinando a la localidad y visitando el Monasterio de las Clarisas, donde se encuentra desde principios del siglo XVIII (1711) la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

No es de extrañar que el presidente provincial haya animado a visitar y conocer Sisante. Un municipio, según ha remarcado, donde se conjugan dos elementos muy importantes, que lo hacen especialmente atractivo, como son la gran devoción y fervor a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, obra de la escultora Luisa Roldán ¿La Roldana’, que se encuentra entronizada en el precioso camarín del Convento de Clarisas y de cuyo trono barroco solo debe descender cada 100 años según manda la tradición, y, por otro, su rico patrimonio histórico-artístico, dominado por el barroco, que se plasma no solo en dos de sus más emblemáticos edificios, como son la iglesia parroquial de Santa Catalina y el Convento de Nuestro Padre Jesús Nazareno, sino también en su arquitectura civil con portadas blasonadas, etc.

Es, en consecuencia, una oportunidad muy especial, a juicio de Prieto, para conocer esta bella villa manchega, que espera reciba a lo largo de este Año Jubilar Nazareno numerosas visitas, al igual que ocurriera con Villanueva de la Jara en el año 2015 con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y es que, según ha subrayado, la provincia de Cuenca es, sin lugar a dudas, un destino a tener en cuenta dentro del turismo religioso.