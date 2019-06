El presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, ha culminado casi dos años de gestiones para que la institución provincial reciba el patrimonio de la Fundación Señores de la Cuba y Clemente ante su disolución. Con tal motivo, Prieto asistía este viernes, junto al vicepresidente de la Diputación, Julián Huete, a la firma ante notario de la escritura de adjudicación gratuita a la institución provincial de los bienes de esta fundación en Molinos de Papel, dentro del término municipal de Palomera, a excepción de la capilla-panteón que pasa a manos de la Diócesis de Cuenca. Acto en el que, como consecuencia, también estuvieron presentes el obispo de Cuenca, José María Yanguas, y el secretario de la fundación, Miguel Ángel Albares, a quienes Prieto no ha dudado en agradecer sus gestiones para que todo llegara a buen puerto.

Unos bienes que, según ha subrayado Prieto, pasan a formar parte del patrimonio de la Diputación conquense con el beneplácito unánime del Patronato de dicha fundación, así como con el visto bueno de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades, a través del Protectorado de Fundaciones de Castilla-La Mancha. En concreto, se trata de una decena de inmuebles urbanos, entre los que se encuentra la antigua casa-palacio de los Señores de la Cuba y Clemente, y una docena de fincas rústicas con una superficie total de 15,5 hectáreas.

Prieto no ha dudado en agradecer esta adjudicación gratuita de bienes a la Diputación, sobre todo, porque no deja de ser una clara muestra de confianza en esta institución y en el uso que se les va a otorgar siempre buscando el beneficio de los ciudadanos y la dinamización económica del territorio, tal y como viene haciendo en los últimos ocho años, según ha recalcado, no solo con la rehabilitación del patrimonio, sino también con la adquisición de inmuebles, como el complejo de la Laguna de Uña o los conventos de Santo Domingo de Guzmán de Huete y el de Padres Franciscanos de San Clemente, con el objetivo de poner en marcha una red provincial de hospederías y dinamizar la economía local.

De hecho, según Prieto, la intención inicial con la que se iniciaron hace ya casi dos años las gestiones para contar con estos bienes era dar a algunos de éstos una utilización vinculada con el turismo y la hostelería, poniendo de esta manera en valor no solo este patrimonio, sino también su maravillo entorno natural en Molinos de Papel y, por supuesto, su proximidad a la capital, un punto con gran atractivo turístico.

No es de extrañar, por lo tanto, que sea de la opinión de que la nueva Corporación entrante se ponga cuanto antes manos a la obra para poner en marcha proyectos que sirvan de revulsivo económico para esta zona de la provincia; algo que, a su juicio, debería empezar a tomar forma en los próximos presupuestos de la Diputación.