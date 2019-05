El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha querido acompañar este martes por la tarde al fotógrafo conquense Carlos Morcillo en la apertura al público de su exposición titulada ¿343 looking at people’, que se encuentra instalada en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Cuenca. Prieto, tras recorrer la muestra fotográfica, no ha dudado en felicitar al autor por esta apuesta por la naturalidad de cada momento, huyendo de los posados y en busca de captar esa esencia propia de cada instante de la vida.

Una exposición de Carlos Morcillo que permanecerá instalada en el centro asociado de la UNED en la capital hasta el próximo 3 de junio y en la que el visitante se va a encontrar con una colección de 45 fotografías en blanco y negro impresas sobre papel normal, como símbolo de su visión personal del día a día fotográfico. Una muestra que se complementa con la proyección de 343 retratos que suponen la cuarta parte del trabajo de varios años en esta línea y donde el blanco y negro se adueña de la imagen con el claro objetivo de mostrar lo que realmente importa, el gesto humano de los inmortalizados por su cámara.