El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, se ha desplazado este viernes hasta La Alberca de Záncara con el fin de inaugurar la XIII Feria Agroalimentaria Albercalimentaria 2019 y la III Feria Multisectorial Expozáncara 2019, que se desarrollan hasta el domingo en el Pabellón Polideportivo del municipio manchego.

Prieto, acompañado del alcalde de la localidad, Francisco J. Quílez, así como de los primeros ediles de El Provencio y Casas de los Pinos, Julián Barchín y Antonio Ruiz, respectivamente, ha llamado la atención sobre el importante papel que juegan las cooperativas agroalimentarias en el desarrollo de nuestro territorio. Es por ello que ha invitado a los presentes a no ver en las otras cooperativas a la competencia, más bien a una fortaleza del territorio hacia el exterior, que, sin duda, contribuye al desarrollo del tejido empresarial de nuestra provincia y, sin duda, genera oportunidades de riqueza y empleo.

No es de extrañar, por lo tanto, que no haya dudado en felicitar al Ayuntamiento de La Alberca de Záncara por mantener esta cita que se ha consolidado como un excepcional escaparate para las empresas de la comarca, aunque en ella también participen otras procedentes de otros puntos del país. Y es que, a su juicio, no hay que dejar a un lado la excelencia de las empresas locales, que son un claro ejemplo no solo de la fortaleza del territorio, sino también de las oportunidades de riqueza y empleo; algo, en su opinión, que siempre hay que apoyar.

Una doble feria, la agroalimentaria y la multisectorial, que hasta el domingo reúnen a cerca de medio centenar de empresas no solo de La Alberca de Záncara y localidades cercanas, como San Clemente o Las Pedroñeras, sino también de otras comunidades autónomas del país, como Andalucía o Galicía, u otras provincias de nuestra región, como Albacete o Ciudad Real.

Doble cita que, por cierto, cuenta con el apoyo de la Diputación conquense y muestra al visitante todo tipo de productos agroalimentarios, como vino, queso, aceite, miel, embutidos, ajos, hortalizas o verduras, así como artículos tan dispares como ropa, complementos, menaje, bisutería, artículos del hogar o, incluso y como novedad, automóviles.

En definitiva, este fin de semana La Alberca se convierte en destino obligado para conocer la oferta comercial de la comarca; algo que se puede disfrutar no solo este viernes hasta las 21 horas, sino también el sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas y el domingo solo por la mañana, de 11 a 14 horas.