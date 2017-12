El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha invitado a los 22 emprendedores galardonados este año en el III Concurso Lanzadera a aprovechar este premio para impulsar su negocio, sacarlo adelante y generar así riqueza y empleo; en definitiva, hacer provincia. Y es que, a su juicio, los emprendedores son una pieza fundamental para vertebrar nuestra economía, optimizando los recursos ya existentes en la provincia y, contribuyendo, sin lugar a dudas, a afianzar la población en el territorio, que es uno de los principales objetivos de esta Diputación.

Unas palabras de ánimo que el presidente de la Diputación ha pronunciado este miércoles durante el acto de entrega de los premios de este año del Concurso Lanzadera, dotado con un total de 200.000 euros, que se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Palacio Provincial y al que también ha asistido la presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Paloma García Casado.

Prieto, tras felicitar a los premiados, ha querido resaltar su valentía por haber optado por emprender y hacer todo lo posible para hacer realidad su idea de negocio sin salir de nuestra provincia. Un espíritu que, según ha dicho, merece ser apoyado y reconocido, lo que, en su opinión, hace esta Diputación no solo con los premios Lanzadera, sino también con el desarrollo de coworking, que pretenden ser punto de encuentro para emprendedores, donde formarles y propiciar sinergias que desemboquen en la puesta en marcha o fortalecimiento de proyectos empresariales.

Precisamente, en esta línea, se enmarca la nueva fase que se inicia ahora dentro del Concurso Lanzadera, que no es otra que el programa personalizado de formación, asesoramiento y acompañamiento a los 22 emprendedores premiados con el fin de apoyarles durante los seis primeros meses de su negocio, sin duda, los más difíciles y complicados; sin olvidar, que tienen prioridad a la hora de instalarse en el Centro de Empresas de la Diputación en la capital conquense, en caso de que así lo soliciten, como así lo ha hecho ya alguno de los premiados.

Innovación, viabilidad y diversidad confluyen, según Prieto, en los 22 proyectos empresariales premiados este año, pertenecientes a sectores productivos tan dispares como Agricultura y Ganadería (4), Alimentación (4), Educación (3), Informática y Telecomunicaciones (3), Servicios Personales (3), Turismo (1), Ocio y Tiempo Libre (1), Publicidad y Diseño Gráfico (1), Construcción (1) y Comercio (1).

Proyectos empresariales que han sido galardonados con premios que van desde los 20.000 euros hasta los 5.000, pasando por los 15.000, 10.000 y 7.500; Cantidades que varían dependiendo del presupuesto total del proyecto, puesto que esta ayuda a fondo perdido no puede superar el 70% de la inversión subvencionable. Ayudas que los 22 emprendedores galardonados no han dudado en agradecer a la Diputación por considerarlas todo un acicate para sus negocios. Pero si importantes son estos premios, no lo son menos, según han manifestado, los seis meses de asesoramiento, formación y acompañamiento, que han calificado de fundamentales para la viabilidad final de sus negocios.

Es por ello que Prieto ha insistido en animarles a aprovechar esta oportunidad, además de desearles todo el éxito posible, al igual que está ocurriendo con los 40 proyectos empresariales premiados en las dos primeras ediciones del Lanzadera, que continúan todos ellos en activo.