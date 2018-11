El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha reivindicado el sector agroalimentario como herramienta fundamental para el desarrollo de la provincia, la generación de oportunidades en el territorio y, como no, combatir la despoblación del territorio. Y lo ha hecho en el Pabellón de Ferias y Muestras de Tarancón durante la inauguración oficial de la 19ª Feria de Alimentación de Castilla-La Mancha, en la que ha estado acompañado por el alcalde taranconero, José Manuel López Carrizo; el presidente de CEOE CEPYME Tarancón, Javier López; y el presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, entre otras muchas autoridades.

Prieto ha recalcado el gran peso específico del sector agroalimentario en nuestra economía, de ahí que no haya dudado en calificar esta feria como una cita importante para Cuenca y para Castilla-La Mancha. Y es que, no en vano, en ella se reúnen medio centenar de expositores venidos no solo de nuestra comunidad autónoma sino también de otros puntos del país que representan no solo al sector agropecuario, sino también a empresas transformadoras que posibilitan la comercialización de nuestros productos, muchos de ellos de calidad diferenciada y que tienen un papel predominante en la cocina, también presente en esta feria.

Un excepcional escaparate, a su juicio, del potencial agroalimentario de Cuenca y Castilla-La Mancha, que bien merece la pena visitar y disfrutar, y en lo que han coincidido en manifestar tanto López Carrizo y Javier López como Carlos de la Sierra. Es por ello que han invitado a los ciudadanos a pasar estos días por la Feria de Alimentación de Castilla-La Mancha, porque, según ha subrayado el presidente de la Diputación, son los consumidores los que aportan un valor añadido a nuestros productos de calidad y se convierten en sus auténticos embajadores resaltando sus excelencias allá por donde van.

Feria de la Alimentación

Organizada por la Diputación conquense con la colaboración de CEOE CEPYME, Ayuntamiento de Tarancón y Globalcaja, en esta edición de la Feria de la Alimentación de Castilla-La Mancha se dan la mano el sector agroalimentario, los emprendedores, la gastronomía y, como no, la formación en materias de interés para los profesionales del sector. Una combinación que, sin duda, incrementa el atractivo de esta feria regional que este año reúne a medio centenar de expositores procedentes, además de la provincia de Cuenca de donde acudirán más de una veintena, de provincias como Madrid, Santander, Salamanca, Alicante y del resto de Castilla-La Mancha, que llevan productos tan dispares que van desde quesos, vinos, miel, carnes, aceite, berenjenas, conservas y embutidos hasta anchoas, morteruelo, caracoles, menaje y bebidas, pasando por cuchillería, electrodomésticos, servicios de higiene para industria alimentaria o plantas de pistachos, almendras, olivo o truferas.

Expositores que ocuparán la totalidad del Pabellón de Ferias y Muestras de Tarancón, junto con el amplio y variado programa de actividades elaborado este año. Así, la primera jornada del viernes, día 16, ha arrancado a las 10:15 horas con un curso de manipulador de alimentos impartido por CEOE CEPYME Cuenca, al que le ha seguido, desde las 12:30 horas, una conferencia sobre la importancia de la limpieza y la desinfección de la industria alimentaria, a cargo de Belén Muñoz, jefe de Servicio y Responsable Técnico de Solulim Higiene Alimentaria. Ya por la tarde, le tocará el turno a una cata comentada de vinos Tinácula, de Bodegas Las Calzadas de Pozoamargo, que tendrá lugar a las 18:15 horas, y hora y cuarto después al showcooking de la Asociación de Cocineros de Cuenca (ACOCU).

Para el sábado, está prevista al mediodía una cata de iniciación de vinos de la Denominación de Origen Uclés, a cargo de Lola Núñez Pinto, gerente de la D.O., que servirá de preámbulo a otra cata comentada de vinos Bodega Soledad, de Fuente de Pedro Naharro, y una tercera de quesos, concretamente de Quesos Villarejo, de Villarejo de Fuentes. Un showcooking de productos castellano-manchegos, por parte de ACOCU, pondrán el broche final a la jornada del sábado.

El domingo, por último, está programada a partir de las 11:30 horas la celebración de un Concurso Nacional de Cortadores Profesionales de Jamón de C-LM y, ya por la tarde, en torno a las 18 horas, una cata comentada de Aceites Olivares de Altomira.

Recordar, por último, que durante los dos primeros días de la feria los profesionales de la distribución, hostelería y de medianas y grandes superficies tendrán acceso al Tunel de los Alimentos, donde podrán conocer todos los productos que se han dado cita en esta feria.

Por lo tanto, importante cita este fin de semana en el Pabellón de Ferias y Muestas de Tarancón, que ha abierto sus puertas al público este viernes de 12:30 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas. Horario que para el sábado y el domingo será de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas. ¡Buen provecho!