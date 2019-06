14-06-19.- El presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, ha visitado recientemente las obras de construcción de la variante de Los Huertos de Moya en la CUV-5003 (N 330-Límite con la provincia de Teruel), pudiendo comprobar en persona el alto grado de ejecución de estos trabajos, que se sitúa por encima del 80 por ciento y que suponen una inversión para las arcas provinciales de un total de 1,4 millones de euros.

Una intervención que Prieto no ha dudado en destacar, asegurando que se trata de una obra de relevancia para la comarca, no solo por dar respuesta a una demanda histórica de los habitantes de la zona, sino, además, por solucionar los actuales problemas de seguridad vial derivados del paso de esta carretera por el núcleo de Los Huertos de Moya; sin olvidar, por supuesto, la mejora en la rapidez y seguridad de los desplazamientos en este punto de la provincia, tanto para vecinos como para visitantes. No en vano, en su opinión, no hay que olvidar la riqueza patrimonial de esta comarca serrana, con la villa fortificada de Moya como máximo exponente y principal reclamo, que la convierten en destino de muchos turistas, sobre todo de la zona de Valencia y Teruel.

Para Prieto esta actuación es una muestra más del especial interés de la Diputación por el estado de la Red Provincial de Carreteras, que no solo le ha llevado a invertir en las últimas dos legislaturas cerca de 120 millones de euros en su mantenimiento, sino que, además, se han destinado en ese mismo periodo otros 15 millones de euros a obra nueva en carreteras, algunas proyectadas y otras en ejecución. Todo ello, según ha subrayado, por considerar estas infraestructuras básicas para los ciudadanos de esta provincia, mejorar su calidad y vida y hacer más atractivo el territorio para el visitante.

Variante de Huertos de Moya

Esta actuación, que comenzó a ejecutarse a finales del pasado mes de septiembre, conlleva la construcción de un tramo de carretera de 3,445 kilómetros de longitud por un nuevo trazado que discurre por el este del valle del río Algarra en paralelo a la actual carretera. En concreto, pasa por los parajes de La Cerrada, Los Cantorrales y Fuencaliente.

Vía concebida para circular a una velocidad de 80 kilómetros por hora que cuenta con una calzada de 7 metros de ancho; es decir, dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y una berma de 0,5 metros a cada lado. Ya se ha superado el 80 por ciento de ejecución de este proyecto, restando por acometer una escollera de contención de taludes, la conclusión de la capa de zahorra artificial, la pavimentación del firme con una capa de 10 centímetros de espesor de aglomerado asfaltico, dimensionado para soportar un tráfico medio de vehículos pesados de entre 25 y 50 al día, y, por supuesto, la realización de la señalización y balizamiento.

No obstante, cuando estas obras se completen y se dé por finalizada la variante de Los Huertos de Moya, la empresa adjudicataria, PAVASAL, S.A., continuará trabajando en la zona, puesto que prevé acometer las dos mejoras que introdujo en el contrato de adjudicación, que no fueron otras que el arreglo del puente sobre el río Algarra y el refuerzo del firme de la travesía de Los Huertos de Moya.