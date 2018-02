Asegura que Cospedal, “en la visita mensual” que realiza a nuestra región “como siempre ha perdido la oportunidad de comprometerse con nuestra tierra”. Lamenta que no haya dicho nada sobre el cementerio nuclear, el agua o la financiación autonómica

Sergio Gutiérrez critica la “demagogia” del PP que habla de los delitos y de las penas “pero no habla de poner en marcha medidas para prevenirlos”. Exige que se restituyan los 271 agentes que se han perdido en nuestra comunidad, sobre todo en el medio rural

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha denunciado hoy que desde que gobierna Rajoy en España, “Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha perdido”.

Y es que, como refleja la información facilitada por el propio Ministerio del Interior en una respuesta al secretario general del Grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, son 271 los agentes menos con los que cuenta nuestra región, un 16,2 por ciento menos, “lo que la convierte en la que, porcentualmente, ha perdido más efectivos en estos años”, señaló el responsable socialista.

Gutiérrez, que realizaba estas declaraciones en la localidad toledana de Almorox donde ha participado en la festividad de la Hermandad de las Ánimas, exigió al gobierno del PP que recupere de manera inmediata estos agentes, sobre todo en el medio rural y censuró que los ‘populares’ hagan “demagogia hablando de delitos y penas pero luego no se pongan las medidas para prevenirlos”.

“Cospedal solo viene de visita y no se compromete con C-LM”

Por otra parte, el secretario de Organización del PSCM-PSOE se refirió al acto que Cospedal ha celebrado esta mañana en Toledo, indicando que ha sido la “visita mensual” que realiza a nuestra región “y como siempre ha perdido la oportunidad de comprometerse con nuestra tierra”.

En este sentido, Gutiérrez indicó que nuestra comunidad autónoma se ha convertido “solo en un sitio de recreo” para la secretaria general del PP, porque está claro que cuando hay alguna decisión sobre Castilla-La Mancha que depende de ella o de su gobierno, “nuestra comunidad sale siempre perjudicada”.

El responsable socialista lamentó que Cospedal no haya dicho nada ni se haya comprometido “en parar las obras del cementerio nuclear de Villar de Cañas y más tras los terremotos e informes técnicos contrarios. “Tampoco se ha comprometido en defender los intereses en materia hídrica de Castilla-La Mancha en el futuro pacto por el Agua y no hacer como hizo cuando fue presidenta que fue vendernos ante Murcia”. “Y tampoco la hemos escuchado decir nada sobre que nuestra región debe tener una financiación justa y no estar discriminada como ocurre ahora frente a otras regiones”, sentenció.

La mayor parte de la intervención de la secretaria general, indicó Gutiérrez, la ha dedicado a atacar a Ciudadanos “porque le está comiendo el espacio político al PP”, concluyó.