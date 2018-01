El secretario de Organización y portavoz del PSOE de Cuenca, Amador Pastor, ha asegurado no entender la actitud de los responsables del PP, que “han rechazado ya de facto” la posibilidad de alcanzar un Pacto por Cuenca, como ofreció el secretario general socialista, Luis Carlos Sahuquillo, este domingo.

Según ha explicado, “Sahuquillo no hizo un planteamiento de liderazgos personales ni políticos, sino que su propuesta entra dentro de lo ético y lo moral para con los conquenses y, sobre todo, pensando en las generaciones más jóvenes, pues de otro modo no tendrán ninguna posibilidad de futuro aquí”.

En este sentido, Pastor ha anunciado que la nueva Ejecutiva socialista provincial se reunirá el próximo lunes para, entre otras cosas, tratar esta cuestión y de hecho se propondrá que se mantenga la reunión para este fin con los distintos representantes institucionales y sociales en la Diputación. “Vamos a pedir a su presidente, Benjamín Prieto, que lleve allí a cabo este encuentro, para que tengan claro que no queremos hacer un uso político sobre este tema en pro de la unidad y del acuerdo”.

Así lo ha querido dejar claro el responsable socialista después de escuchar las declaraciones del senador ‘popular’ Pedro Jareño, quien “se ha mofado” de esta propuesta, y del alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, que “nuevamente ha demostrado con sus declaraciones que va en contra de quien quiere poner en marcha proyectos para la capital”, refiriéndose a la iniciativa de los ascensores al Casco o las novedades en materia paleontológica.

Pastor ha manifestado no obstante que “en el PSOE de Cuenca no nos damos por vencidos y, pese a que algunos responsables del PP rechacen este Pacto, algo que ya advertimos que podía ocurrir, seguiremos trabajando por él junto con las instituciones que lo apoyen y con los sectores sociales conquenses que se quieran implicar”. Y es que, ha proclamado, “sería imperdonable que los que tenemos alguna responsabilidad institucional o de cualquier tipo no hiciéramos nada para impedir que muera nuestra provincia”.