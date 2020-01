El también secretario general del PSOE de Cuenca ha incidido en que “son 88 diputados que se pueden abstener, 7 del PP de Castilla-La Mancha, que se abstengan y no habrá ningún problema para que mañana mismo haya un gobierno”, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

“Yo le voy a dar un consejo al señor Núñez, el líder in péctore del PP de Castilla-La Mancha: que sea menos hipócrita y que sea más moderado. Todos sabemos que es hijo putativo de Cospedal y ese estigma se lo podría quitar siendo más moderado”, ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados durante la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, Sahuquillo ha valorado el discurso del líder socialista durante su intervención en el pleno como “un compromiso inequívoco con los problemas que tiene el país” para darles una solución “desde la moderación y el diálogo que es tan necesario en estos momentos”.

Al tiempo, ha asegurado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un proyecto de país que refleja el acuerdo que alcanzado “con, fundamentalmente, Unidas Podemos”, que es “prácticamente” su programa electoral.

Con todo, el parlamentario socialista ha pedido que este domingo “la gente sea sensata en su votación, y si no es mañana que sea el día 7, Pedro Sánchez sea el presidente para acometer todos los proyectos que ha esbozado y que es lo que necesita el país para solucionar los problemas que tiene, fundamentalmente, la gente más vulnerable, que lo está pasando peor y que necesita, cuanto antes, que haya un gobierno”, ha recalcado.

Así, Sahuquillo ha reiterado a los diputados del PP de Castilla-La Mancha que se abstengan, “que sean patriotas como dicen que son y que se abstengan para que gobierne lo que decían antaño, la lista más votada”.

“En 2016 se le pedía al Partido Socialista que teníamos que ser responsables, que teníamos que ser patriotas y que nos teníamos que abstener para que no hubiera unas terceras elecciones y lo hicimos, a sabiendas, incluso, de que a quien íbamos, con nuestra abstención, a posibilitar que fuera el presidente era el presidente de un partido que tenía las sospechas porque estaba sub judice un asunto judicial, de corrupción, que luego apareció una sentencia que decía que se habían financiado ilegalmente y fue muy duro para el Partido Socialista. Y nos pidieron responsabilidad. Yo no entiendo por qué ahora no se aplican esa responsabilidad a ellos mismos”, ha concluido.