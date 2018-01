Con motivo de la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente mañana, viernes 5 de enero, habrá restricciones de tráfico en las vías adyacentes al itinerario, siendo su lugar de partida el Recinto Ferial, a las 18:30 horas.

El recorrido continuará por C/ Escultor Jamete; Avda. Castilla la Mancha; Hurtado de Mendoza; C/ Cervantes; Plaza de la Hispanidad y C/ Carretería finalizando en Plaza de la Constitución, desde donde Sus Majestades se dirigirán a pie hasta el Portal de Belén, situado en la Plaza de España, donde tendrá lugar la recepción a todos los niños.

El autobús urbano suspenderá el servicio a las 18:00 horas , salvo la línea 1, que con destino estación del AVE, realizará su servicio desde la estación de autobuses.