Los integrantes del Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal (PEMUVI) han mantenido una reunión para coordinar los servicios de personal y materiales ante la previsión de posibles nevadas durante el fin de semana.

Se ha decidido no activar el PEMUVI al considerarse que los datos no son concluyentes, por el momento, de un fenómeno meteorológico adverso. No obstante todos los servicios que componen el Plan están alertados para actuar en el caso de registrarse precipitaciones en forma de nieve.