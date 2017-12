El Ayuntamiento de Cuenca, a través del servicio de Juventud, organiza el primer Programa ‘Semillas’ – Lanzadera de ideas y proyectos socio-culturales, con el objetivo de incentivar el surgimiento de nuevas ideas emprendedoras dentro de la Economía Social y Solidaria, así como impulsar la participación social de los jóvenes promoviendo proyectos de pequeña envergadura pero con un alto valor social, cultural y medio ambiental para la ciudad de Cuenca y sus habitantes mediante el acompañamiento técnico, formación y ayuda económica de los proyectos propuestos.

Por este motivo, el jurado del Programa ‘Semillas’ reunido la semana pasada, ha seleccionado ya los 15 proyectos que entrarán en la primera fase de desarrollo a partir del próximo mes de enero. Es entonces, cuando se pondrá en marcha el proceso de gestión de los proyectos, la formación especializada en marketing y redes sociales, así como la viavilidad económica y las estrategias de cofinanciación a través de la plataforma de crowdfunding.

Cabe destacar que estos 15 proyectos han sido seleccionados de entre un total de 30 propuestas presentadas, siguiendo los criterios de evaluación y el objetivo de la convocatoria. De ellas, 16 han sido de tipo cultural, 5 deportivas, 5 sociales y 4 relacionadas con el medio ambiente.

El concejal delegado de Juventud, José María Martínez, ha señalado al respecto que “estamos muy satisfechos por la gran respuesta que ha tenido esta convocatoria, lo que demuestra que los jóvenes de la ciudad, tienen inquietudes e ideas novedosas y que a veces solo necesitan un pequeño empujón para ponerlas en marcha”.

En este sentido, ha continuado, “esta es una de las líneas de trabajo que queremos continuar desarrollando el próximo año con objetivo de potenciar el talento joven”.

Asimismo, ha querido tener unas palabras con los proyectos que no han sido seleccionados, a los que traslada que ” quiero agradecer a todos los que han presentado propuestas y especialmente a los que no han sido seleccionados, por su esfuerzo e ilusión y animarlos a afinar sus propuestas para próximas convocatorias, pues hay proyectos muy interesantes para la ciudad pero que no hemos podido apoyarlos en esta ocasión”.

PROYECTOS SELECCIONADOS

• Proyectos Sociales:

Proyecto de prevención del acoso en las Aulas “Aulas sin acoso”. “Hazte valer” Una propuesta metodológica para la acción educativa y orientadora con jóvenes en riesgo de exclusión social. Payasos de Hospital. Jornadas de Respiro Familiar.

• Proyectos Culturales:

Compact Cheesa. La M.A.C. (Mirando a Cuenca, revista sociocultural y de ocio de la ciudad de Cuenca. Taller de Rap y Poesía “Gallos y Poetas”. Concurso de gastronomía “Cuenca Abstracta para jóvenes cocineros. Un Cortometraje de Aula. La Canción Española.

• Proyectos Medioambientales

Vive el Mundo, Cuida de Él. Talleres de educación ambiental y recuperación de jardineras y zonas verdes en el barrio de San Antón. Senderos botánicos juveniles. Conoce las plantas de tu ciudad.

• Proyectos Deportivos