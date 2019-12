Según ha informado el sindicato en nota de prensa, dicho auto, frente al que no cabe recurso alguno, establece que, en el proceder de los bomberos, no solo no hubo conducta delictiva alguna sino que no se emplearon ni expresiones vejatorias ni imputaciones que excedan de los límites de la libertad de expresión.

“Tras el claro pronunciamiento de la Audiencia, entendemos deben decaer de manera inmediata los expedientes disciplinarios abiertos a estos trabajadores por la difusión de dicho video y que actualmente, pese a estar en suspenso hasta que finalizase la causa penal, proponen sanción por falta muy grave que puede llevar consigo incluso el despido, algo que se recalca repetidamente en el seno de la instrucción que se practicó en su momento. Todo ello en el marco de un conflicto laboral que se remontaba a años atrás y que, a la vista de la resolución judicial de sobreseimiento, este sindicato, como decimos, espera sean archivados inmediatamente”, han manifestado desde CCOO.

Además, el sindicato ha recordado que esta resolución judicial ha sido dictada “en el mismo momento en que ha salido a la luz un vídeo en el que precisamente el querellante frente a los bomberos se manifiesta, esta vez sí, con contenidos que podrían tildarse de insultantes hacia un colectivo de personas nada menos que por su ideas políticas, evidenciando con ello una evidente distorsión en el rasero a la hora de poner el límite de la libertad de expresión”.

Asimismo, CCOO ha asegurado que varios de los bomberos expedientados se alegran “enormemente” de esta decisión judicial, que pone fin “a una situación angustiosa provocada por la incertidumbre y turbación que generaba la misma, donde se advierte que la manifestación de pensamientos e ideas comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existiría una sociedad democrática”.