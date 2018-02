La diputada socialista asegura que el texto “parte de premisas falsas” y denota que “no tienen ni idea de lo que ocurre en la universidad”. Además, si para el PP 140 millones son “infrafinanciación”, se pregunta “qué eran los 98 millones que presupuestó Cospedal en 2012 y 2013.

“Porque es algo serio, si no resultaría cómico escuchar al señor Prieto decir que los diputados del PSOE de Cuenca se oponen a la inclusión de la titulación de Grado en Turismo simplemente por no votar una resolución tramposa del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha”. En estos términos se ha expresado la diputada regional Carmen Torralba, quien ha añadido que esto, “aparte de falso, es sencillamente una simpleza, hecho que no nos extraña viniendo de la persona que lo emite”.

La responsable socialista ha explicado que la resolución del PP contenía hechos y propuestas “que no tienen por dónde cogerse”. Ya en la exposición de motivos, señala, “parte de dos premisas falsas”, como que en el programa electoral del PSOE aparecía una cantidad nominativa para la universidad. Igualmente, se dice que los 140 millones presupuestados no son suficientes para pagar la nómina de los trabajadores, algo que “es radicalmente falso, puesto que en el Capítulo 1 están tanto los docentes como los investigadores, y estos últimos son pagados bien por medio de entidades públicas o por medio de privadas en función de los proyectos en los que trabajen”.

Especialmente sonrojante es para Torralba que se hable de “infrafinanciación” con esos 140 millones de euros. “Teniendo en cuenta que durante el Gobierno regional presidido por Cospedal se destinaron a la UCLM 98 millones en 2012 y 2013, 105 millones en 2014 y 120 millones en 2015, ¿esto que era? ¿Infrainfrafinanciación? Si comparamos, en un lustro se ha incrementado en 42 millones la nominativa. Insisto entonces, ¿eso es infrafinanciación?”, se ha preguntado.

Con respecto al apartado referido a las titulaciones, ha recordado que ya el PSOE en los años 2010 y 2011, antes de las elecciones autonómicas, pedía establecer el Grado de Turismo en Cuenca, entre otras titulaciones para otras provincias. Por tanto, “siempre hemos defendido la inclusión de Turismo en Cuenca por las características propias que tienen tanto la capital como la provincia en este ámbito de los servicios turísticos”.

Retomando la resolución del PP, en las peticiones se solicitan ayudas para investigación, “lo que significa que no tienen ni idea de lo que ocurre en la universidad”, exponiendo que el 9 de septiembre del año pasado el Gobierno de García-Page publicó una resolución en la que se convocaban ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, siendo el presupuesto total de esta convocatoria de 12 millones de euros.

Por todo ello, Torralba ha pedido a Prieto que “no trate de simplificar las cosas con ese tipo de aseveraciones, incongruencias, falsedades, ignorancias y despropósitos que les caracterizan a usted y a sus compañeros del PP desde que no tienen las riendas de poder de esta comunidad autónoma”.