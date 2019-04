El candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca Fernando Garrote ha mantenido un encuentro esta mañana con la Plataforma provincial en defensa de las pensiones públicas en Mota del Cuervo.

Fernando Garrote ha explicado después que la única petición que le han trasladado ha sido la de garantizar sus pensiones, porque “no es justo”, ha seguido el candidato provincial “que personas que han estado trabajando toda su vida, sobre todo trabajando en el campo, al llegar a sus últimos años de vida donde solo tienen que preocuparse en descansar, estén más atentos a ver cómo llegan a fin de mes, cómo pagan las factura de la luz o ver cómo van a llenar el frigorífico”.

Es una realidad en muchos territorios de España, ha continuado Fernando Garrote, “pero sobre todo aquí en nuestra provincia”, que a muchos trabajadores y trabajadoras no se les pagaba lo que se conoce como “la cartilla”, no se les pagaba la seguridad social y ahora tienen unas pensiones no contributivas con las que no pueden llegar a fin de mes.

Por eso, desde Unidas Podemos se propone que las pensiones no contributivas sean como mínimo de 600 euros “para poder darles estabilidad, para hacer frente a sus condiciones más precarias y sobre todo para que sus necesidades más básicas estén cubiertas y puedan vivir estos últimos años de su vida, insisto, en tranquilidad”.