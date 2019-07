El pasado sábado 29 de junio se disputó la segunda jornada del XII Circuito Diputación de Bolos ¿Serranía de Cuenca’, después de que Portilla abriera el telón de esta tradicional competición veraniega. Esta vez, los participantes acudieron a Valdemoro de la Sierra para luchar por la victoria, con la participación de 10 equipos.

Una vez hecho el sorteo entre los equipos participantes, excepto el anfitrión de esta jornada, arrancó la jornada a las 17:30 horas y se prolongó hasta las 20:30, con el calor como acompañante de esta jornada. Anteriormente, el juez de la prueba explicó el sistema de juego en el municipio conquense, el cual es el siguiente:

Se juega con una sola fila de bolos, el primero de ellos situado a once metros de la línea de salida. Hay dos líneas de salida, una a 11 metros y la segunda a 15. El último bolo está situado a tres metros de la línea de rebatida, mientras que los bolos se separan por una distancia de tres metros. Ningñun jugador puede pisar la línea de salida ni la de rebatida y cada uno de los jugadores del equipo lanza cuatro bolas de entrada y rebatida, además de disponer una bola de prueba. Las bolas lanzadas desde la línea de salida tienen que dar en otra bola o en la línea de rebatida para no ser declaradas nulas. En la tirada de rebatida se puede lanzar desde la posición que desee el jugador, siempre y cuando no pise con ningún pie la línea.

En esta segunda jornada inaugural ya hay otro jugador que opta al Premio al Doblete, ya que derribó tres bolos de entrada y otros tres de rebatida con la misma bola. El jugador en cuestión pertenece al equipo de Beamud y se llama Francisco Hernández Pérez, que lo hizo en su segunda entrada.

Se realizaron dos desempates, ambos entre los equipos de Huélamo y Cuenca para decidir el séptim y octavo lugar. En el primer desempate tiraron ocho bolos cada uno, mientras que en el segundo ganó Cuenca por 13 a 9.

La clasificación de esta jornada quedó de la siguiente manera:

1º Valdemoro de la Sierra ¿ 45 bolos derribados (10 puntos para la general)

2º Beamud ¿ 43 (9 puntos)

3º Zarzuela ¿ 40 (8 puntos)

4º Buenache ¿ 39 (7 puntos)

5º Uña ¿ 38 (6 puntos)

6º La Cierva ¿ 37 (5 puntos)

7º Cuenca ¿ 34 (4 puntos)

8º Huélamo ¿ 34 (3 puntos)

9º Cañada del Hoyo ¿ 28 (2 puntos)

10º Portilla - 27 (1 punto)

En cuanto a la clasificación general, es la siguiente:

1º Buenache ¿ 17 puntos

1º Valdemoro de la Sierra ¿ 17

1º Zarzuela ¿ 17

1º Beamud ¿ 17

5º La Cierva ¿ 11

5º Uña ¿ 11

7º Cañada del Hoyo ¿ 6

7º Cuenca ¿ 6

7º Huélamos ¿ 6

10º Portilla - 2

La entrega de premios se realizó en el mismo lugar de la celebración, presidida por el alcalde, Javier Tello, acompañado por el teniente de alcalde, José Antonio Ibáñez.

Próxima jornada

El 13 de julio se disputará la tercera jornada de este Circuito Diputación de Bolos ¿Serranía de Cuenca’. Será en la localidad conquense de Beamud.