Ayer domingo de Ramos vivimos en el Casco Antiguo nuestra particular estación de penitencia, no por esperada menos penitencia, más bien al contrario. Que las grandes aglomeraciones de personas son un riesgo para todos está claro. Que por existir ese riesgo no vamos a dejar de continuar con nuestras tradiciones, nadie dice lo contrario.

Las tradiciones evolucionan y cada época va dejando su impronta, la nuestra, la que nos está tocando vivir estos últimos cinco años en el Domingo de Ramos, parece ser que consiste en subir a la plaza Mayor ver el encierro de la procesión del Hosanna, los más creyentes asistirán a la Misa Estacional en la Catedral y el resto vivirá un epílogo festivo y familiar por el Casco Antiguo. Epílogo que para los más jóvenes suele concentrarse en el Barrio del Castillo, dónde la comida y la bebida se pueden alargar hasta bien entrada la noche.

Los hechos que vivimos ayer, y que motivan nuestra indignación, radican en la falta de escucha y de previsión por parte del consistorio; pues que se junten allí arriba del orden de 3.000 personas, jóvenes en su mayoría con ganas por refrescar la garganta, no debería sorprender a nadie a estas alturas. Que no se tenga en cuenta las necesidades de orden y de salubridad que esta circunstancia va a hacer necesario en el mismo momento de producirse parece ser algo así como “dejación de funciones”, “abandono a su suerte del Sr. ciudadano” o “miseria de gobernantes”. Cómo nombrar el hecho de que no se contemplen la ubicación de urinarios, de contenedores suficientes, que no se pueda poner un mínimo de control en la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores, un mínimo de control en la deposición de excrementos humanos en la vía publica; el control de envases de vidrio en la vía pública, control de acceso a vehículos privados y de servicios públicos como el autobús o los de emergencias, control de emisión de ruidos con vehículos-discotecas ambulantes. De nada sirvieron las llamadas a los Servicios de seguridad.

Esto es Cuenca señoras y señores, estamos … desbordaos.

Esto es Domingo de Ramos y se puede sacar su pollino a pastar, en el mismo Castillo.