Quintanar del Rey albergaba el pasado domingo, 5 de mayo, la XII Marcha BTT San Marcos, prueba puntuable del Circuito de MTB Diputación de Cuenca 2019. Con un tiempo espléndido, a las 10 de la mañana se daba el pistoletazo de salida a una prueba que tenía por delante un recorrido de 40 kilómetros en dos vueltas para aquellos que optaron por el recorrido largo, o 20 kilómetros y una sola vuelta para los que lo hicieron por el corto, sobre un espectacular circuito, muy técnico y divertido, en el que se congregó numero público a lo largo del mismo que no dejaron de arropar en todo momento a los ciclistas.

Desde las primeras pedaladas se pudo comprobar que la carrera iba a dejar un espectacular duelo entre el CultuBikes, Vicente Corbin y el líder del circuito José Pérez Quesada, del 3Hcycles. Ambos impusieron un infernal ritmo al que intentaba responder el joven sub 23 Adrián Plaza, del Team Plaza, seguido de un nutrido grupo de perseguidores que no lograban dar caza a los tres primeros clasificados. Corbin y Pérez Quesada, con objetivos diferentes, -uno la victoria de etapa y el otro la clasificación general-, unieron fuerzas y decidieron colaborar, lo que hizo que Adrián Plaza no pudiera contactar en ningún momento con la dupla de cabeza, llegando así juntos a línea de meta, en la que Pérez Quesada se aseguró los puntos para mantener una semana más el maillot amarillo de la general, cediendo la victoria a Vicente Corbin tras una hora y 37 minutos de carrera. Logró la tercera posición Adrián Plaza a 0:2:22 de la cabeza, seguido de Julio García del ULB Sports y Manuel Cañaveras del Cicloaventura, a poco más de un minuto del corredor del Team Plaza.

La categoría femenina no depararía tanta emoción, ya que la ganadora de la prueba quintanareña en 2018, Carla Fernández, del 3Hcycles, rápidamente pondría tierra de por medio, imponiendo un fuerte ritmo al que solo Natalia Saiz del MTB Mira, trataba de responder, si bien en el primer parcial de la prueba, Carla Fernández ya sacaba casi tres minutos a Natalia, demostrando su enorme superioridad que se mantendría hasta el final de carrera, revalidando Carla Fernández de esta forma título en la prueba y consolidando más si cabe su liderato en el Circuito Provincial. Por detrás de ella llegaría Natalia Saiz, completando el pódium femenino Marina Martínez, del Singular Bike de Villarrobledo.

Más clasificaciones

En cuanto al resto de categorías del circuito, la categoría Élite estaría copada por el líder del circuito José Pérez Quesada, seguido de Carlos Martínez del Rujamar-ULB Sport y Álvaro Herraz del Nutirobelix.

En Máster 30, la victoria fue para el ganador de la general, Vicente Corbin, seguido de Manuel Cañaveras del Cicloaventura, completando el pódium Pablo José Muñoz de Los Bronces Cycling Team.

En lo que a la categoría Máster 35 se refiere, el primer clasificado fue Javier Ortega Guijarro del Finca Antigua-El Castillejo, seguido del corredor del MTB Mira, Diego Lornente y del corredor del BTT Rulamontes Casasimarro, Germán Aroca.

En Máster 40, la victoria fue a parar al corredor de los Bronces Cycling Team, Andrés Almendros, flanqueado por José Juan Valdés del Finca Antigua-El Castillejo y Paco Herrera Navarro, del Nutriobelix.

En la categoría Máster 45 sería Julio García Carrión del ULBSports Team quien subiría a lo más alto del cajón, seguido por Salvador González Malavia del 3Hcycles y Loren Soler Piquer del Hidropresion 24h.

Por su parte, en Máster 50, el triunfo iría a parar al corredor del Finca Antigua-El Castillejo, Alberto Martín Escribano, seguido Pedro Manuel Exojo, de Belmonte Nature, y del corredor local, Juan Sáiz Escribano, del BTT Biciquingos.

En cuanto a los más jóvenes del circuito, en Sub 23, la victoria fue para Adrián Plaza del Team Plaza, seguido de José Antonio Membrilla, del Canforrales ZMTB el Provencio y del corredor de Motilla en Bici, Gabriel Beltrán. Por su parte en la categoría Promesas, el triunfo fue para Luis Vilar de la Peña Ciclista Arguisuelas, siendo el segundo puesto para Raúl Olivares del Nutriobelix, completando el pódium el independiente Manuel Vara Cano.

En la clasificación Local, la victoria fue para Pascual Escribano, seguido de Juan José López Ruiz, ambos del BTT Biciquingos consiguiendo la tercera posición, Magín Serrano Gómez, de la PC Contraviento.

En lo que respecta a las categorías femeninas, en Féminas Elite el triunfo fue para la ganadora de la general, Carla Fernández, seguida de Natalia Saiz Sánchez, del MTB Mira, completando el cajón la Singular Bike, Marina Martínez Haro.

Mientras en Máster Femeninas, el triunfo fue para Ana Herrera del Nutrioblelix, seguida de Teresa Martínez Bravo del BTT San Clemente.

En cuanto a la clasificación general del Circuito Corto, en la categoría femenina la victoria fue para Paula Plaza del Team Plaza, seguida de su compañera de equipo Mónica Plaza, consiguiendo el tercer puesto Mª Ángeles Tendero del Bikers & Friends de la Roda, mientras que en categoría masculina, el triunfo fue para el Nutriobelix José Vicente Alcahuz López, seguido de su compañero de equipo, Francisco Olmeda y del independiente Javier Navarro Arenas.

Por último, en la general por equipos, la victoria fue para el Nutriobelix, seguido por el Finca Antigua-El Castillejo, siendo la tercera plaza para el 3Hcycles.

Entrega de premios

El acto de entrega de trofeos, estuvo presidido por el diputado provincial de Deportes, Óscar Pinar; el alcalde de Quintanar del Rey, Miguel José García; y el concejal de Deportes quintanareño, Francisco Alarcón, acompañados por los representantes del club organizador, el BTT Biciquingos.

Próxima prueba

El próximo 18 de mayo, el Circuito MTB de la Diputación de Cuenca se traslada a la localidad de Olmeda del Rey, en la que desde las 17 horas, se celebrará la XC Serranía Conquense, en la que esperamos disfrutar de otro gran día de ciclismo.