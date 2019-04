Daniel Pablo Editor, ha puesto el germen de la idea y todo el empeño del mundo para que el proyecto saliera adelante; Pepi González Cuesta, como autora, ha dado forma a las palabras escritas y un puñado de personas, que saben muy bien el significado de la palabra cáncer, han dado su testimonio en conversaciones que les han convertido en autores de sus propias páginas de vida.

No es un libro de fantasía, porque los personajes no son de tinta. Son rostros, voces que tienen mucho que decir, mucho que contar tanto de sus caídas como de sus momentos de triunfo. Y lo han hecho con todas sus ganas.

Este proyecto tiene varios objetivos:

Recaudar dinero para la investigación contra el cáncer, todos los beneficios obtenidos con su venta se destinaran a este fin.

La investigación no puede permitirse parar ni un instante, dependen muchas vidas de ello y solo si se conoce bien al enemigo se puede luchar de igual a igual y para conseguirlo hay que dejar a un lado la idea de que eso solo lo pueden hacer los de “arriba”. Todos podemos dar un paso, aunque sea pequeño, colaborar como los que ya lo han hecho, para desterrar esta enfermedad. Paso a paso, grano a grano…

Animar a las personas a prevenir y si llega el mal, no perder tiempo teniendo miedo. Un poco al principio para coger fuerzas, pero después, ¡Adelante! El cáncer es una piedra inmensa en el camino, pero nos van a enseñar a saltarla, a rodearla para seguir andando, a aprender lecciones de vida y darle en los ojos con ellas…

Normalizar la palabra cáncer, verla como otra enfermedad, deshacer el estigma que arrastra, que nadie vuelva a decir aquello de: “una larga y penosa enfermedad” o peor aún: “de cosa mala”. No luchemos más contra la palabra, sino contra la enfermedad.

Son tantos y tantos los objetivos que se pretenden con este libro, tantas las esperanzas que se esconden en sus páginas, que esperamos que, su lectura y su difusión sirvan para convertirlo en uno de esos pasos pequeños, pero que juntos pueden levantar montañas. Montañas contra el cáncer.

Unos trocitos del libro…

Manuela y la fuerza de sus años pasados:

“Y los chascarrillos repletos de fuerza y dulzura de Manuela, compartiendo la lucha que mantuvo hace más de mil años contra el cáncer, su experiencia de victoria en las terapias de la asociación donde sacaba sonrisas y le ganaba la partida al miedo. Mostrando su pecho cortado y su cicatriz de guerra ganada.

Manuela, diplomada en vida que enseñar a sus discípulas; Manuela, dispuesta a pedir, que las cosas del cáncer necesitan soluciones rápidas y no se pueden perder porque falten los cuartos”

Mi chica anónima:

“Con su niña recién nacida hambrienta de leche, pero no de amor, porque el pecho que debía servirle de alimento la engañaba. Olvidándose del tiempo, de lo que puede ser o no, porque como ella dice: ya me he acostumbrado a vivir.

El libro estará a la venta a partir de este jueves en la Feria del Libro de la Plaza del Altozano, donde la escritora Pepi González Cuesta estará alrededor de las 12:00 para firmar ejemplares a quien así lo desee. A partir de entonces se podrá encontrar en las librerías habituales.