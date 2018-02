El Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca estrena, con motivo del XX aniversario de esta casa, uno de los diferentes programas especiales que va a realizar durante todo este año. En este caso se trata del espacio ‘Defiende tus derechos’ para, junto a la UCE de Albacete, poner en valor los derechos de los consumidores que se contemplan en la Constitución Española.

Para ello, recibimos la visita de José María Roncero, al frente de la Unión de Consumidores de España en Albacete en esta cita que comienza de manera especial, con el recuerdo a Cremilde Fabo, fallecida en Albacete este 13 de febrero a los 85 años, y un ejemplo indudable en la lucha por y para la visibilidad de las mujeres.

Este nuevo programa que se realizará de manera periódica en este medio de comunicación es fruto de un convenio alcanzado bajo la efeméride de su XX aniversario con la UCE de Albacete con el objetivo de, en cada emisión que se realice, analizar la situación que en cuanto a derechos y protecciones, tienen (y han de tener) los consumidores y usuarios.

José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Albacete, junto a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

José María Roncero: “Para que los ciudadanos defiendan sus derechos han de saber cuáles son esos derechos, y eso es precisamente lo que queremos ayudar a aclararles a través de estos programas”

“Muchos de los derechos de los consumidores y de los ciudadanos en general están pisoteados y los responsables políticos están haciendo de su capa un sallo y actuando con negligencia, y eso lo demuestran los hechos”, introduce Manuel Lozano Serna, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

José María Roncero subraya que “para que los ciudadanos defiendan sus derechos han de saber cuáles son esos derechos, y eso es precisamente lo que queremos ayudar a aclararles a través de estos programas”. Señala que “Castilla-La Mancha y Albacete han sido pioneros en la legislación que protege los derechos del consumidor gracias a muchos colectivos que apoyamos e insistimos hace años en que era el momento de que en España se hiciese una Ley que regulase y defendiese los derechos de las personas como consumidores y usuarios”.

“Vamos a analizar ampliamente lo que dicen las leyes que protegen a los ciudadanos, a poner en evidencia a quienes tienen que velar porque esas leyes se cumplan, y a ver con claridad qué es lo que tenemos que hacer”, apunta.

La UCE nació en Albacete en 1984 y Roncero asegura que “se ha consolidado y, como asociación que defiende los derechos de los consumidores, me atrevería a decir que es la única que queda en Castilla-La Mancha”. Varios fueron los años en los que incluso José María Roncero tuvo la responsabilidad de presidir la Unión de Consumidores de España a nivel nacional, colaborando intensamente en esos avances que a nivel legislativo dejaron claros (al menos, sobre el papel, por ejemplo, en el artículo 51 de la Constitución) cuáles son los derechos de los consumidores y usuarios y cómo los Poderes Públicos han de velar por ellos.

El programa pondrá sobre la mesa casos concretos de vulneración de derechos de consumidores y usuarios

A lo largo de esta serie de programas, se irán poniendo sobre la mesa casos concretos de abusos a esos derechos que vienen sufriendo los consumidores por parte de las distintas empresas en todos los sectores de la actividad y los servicios y aclarar esos casos también desde el punto de vista del Derecho y la Justicia.

Roncero señala que “en estos diez últimos años, hemos retrocedido lo que no está escrito; ya no se celebran reuniones en las Comisiones que siempre habían venido existiendo para ‘controlar’ el respeto a esos derechos con la ciudadanía por parte de las Administraciones; ahora se hace caso omiso porque no hay esa conciencia ciudadana que empuje a que esto se retome; los políticos pasan de los ciudadanos, pero pasan hasta que estos les digan que de cara a las próximas elecciones… a ver qué pasa; este programa debe despertar la conciencia ciudadana porque en ello nos van nuestros intereses y nuestros derechos, que no se están respetando por dejadez de las instituciones”.

Acciones preferentes, cláusulas suelo, rebajas, tarifas eléctricas, conflictos con las distintas empresas de telefonía móvil… todos estos problemas serán analizados en este nuevo programa con el objetivo de poner luz sobre ellos para que los afectados sepan cuáles son sus derechos ante estas situaciones que puedan estar viviendo. Si están interesados en poner bajo el foco del análisis cualquier posible conflicto que ustedes puedan estar sufriendo en materia de consumo, pueden transmitirlo tanto a través de la Unión de Consumidores de Albacete (en la calle Rosario 94, entreplanta, o a través del teléfono 967 23 58 89) como en las instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca (en la calle Tesifonte Gallego 4, 1º derecha, o a través del teléfono 967 61 33 20).

Si lo desean, pueden visionar al completo este ‘Defendiendo tus derechos’ mediante el vídeo que acompaña a este adelanto por escrito del mismo.

