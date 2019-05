El economista hispano-argentino Carlos Rodríguez Braun ha ofrecido, esta tarde de miércoles 22 de mayo, una conferencia titulada ’La economía española ante un cambio de ciclo’- en el salón de actos de la Fábrica de Harinas de Albacete, en el marco de las ‘V Jornadas Profesionales de Economía’ organizadas por el Colegio de Economistas de Albacete que disfrutan de la colaboración de Fundación Globalcaja, Banco Renta4, Grupo Tecon, Adit3 Soluciones y Grupo Edin.

El acto ha comenzado, ante un auditorio lleno, con la intervención de Manuel González Tébar, decano del Colegio de Economistas de Albacete, que ha dado la bienvenida a los asistentes, patrocinadores y medios de comunicación, y a continuación, ha sido Enrique Pagán Acuyo, diputado provincial de Consorcio de Consumo de la Diputación Provincial de Albacete, quien ha abierto el acto y ha dado paso a Carlos Rodríguez Braun que, a lo largo de su conferencia, ha abordado los retos a corto y medio plazo de la economía española; el estado de nuestro sistema financiero y fiscal; la financiación autonómica; los necesarios cambios hacia nuevos modelos económicos o el abrumador déficit público en la España de 2019.

De todos estos apasionantes temas y otros muchos más, ha realizado un análisis -tan exhaustivo como ameno- el doctor y economista Rodríguez Braun durante su intensa, entretenida y sabrosa conferencia en la que ha hecho hincapié en las fortalezas y debilidades que la última década ha revelado en la economía española, y que van a condicionarla durante los próximos años. También ha analizado el desarrollo económico de España en el largo plazo, que revela una verdad que ha sido pocas veces reconocida en los últimos siglos: “no estamos tan mal como solemos creer que estamos”.

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR: “ESTAMOS ANTE UN CAMBIO DE CICLO ECONÓMICO”

En su comparecencia ante los medios, y posterior bienvenida y presentación del acto, Manuel González Tébar ha destacado que a través de esta conferencia “lo que queremos es saber qué está pasando en la economía española, e internacional, para entender lo que sucede. Es algo que nos preocupa a todos y con la presencia aquí del prestigioso profesor y gran orador Rodríguez Braun podremos ahondar en si ese temor a una nueva recesión es algo tan real como podría parecer, a pesar de que la situación actual puede parecer positiva. Lo que es una evidencia es que estamos ante un cambio de ciclo económico y no sabemos dónde nos va a llevar; ni a corto, ni a largo plazo”. Para terminar González Tébar ha destacado que “en la tercera y última cita de estas quintas jornadas profesionales del Colegio de Economistas, que se celebrará en el cuatro trimestre del año, se tratarán cuestiones sobre los métodos alternativos para resolución de conflictos, como son mediación y arbitraje y que es un tema importante y bastante desconocido en Albacete como alternativa a los procedimientos judiciales”.

CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN: “EN ESTA CAMPAÑA ELECTORAL LOS POLÍTICOS NOS HAN ESCAMOTEADO INFORMACIÓN ACERCA DE QUE VAN A HACER SI VIENE UNA NUEVA CRISIS”.

En su conferencia, este prestigioso y mediático economista ha destacado, en titulares, que crisis económica “habrá siempre en opinión de los propios economistas” que, incluso ahora, dicen que seguimos inmersos en la que comenzó en 2008, “a pesar de que desde 2013 estamos creciendo y bastante bien, en 2018 se frenó un poquito y da la sensación de que podemos tener un 2019 complicado. Tanto en Albacete, como en el resto de España, se pagan impuestos altos que, paradójicamente, no sirven para aminorar una gran deuda pública, eso supone que al no tener colchón el riesgo de crisis sea mayor. Me preocupa que esto suponga un frenazo mayor en relación al del pasado”.

Para Rodríguez Braun la economía española “tiene mala pinta, a corto plazo, y a largo plazo podemos verla de forma más optimista. Desde 1975 la renta per cápita en España ha crecido una media de 1,2% y eso es mucho y debe valorarse en su justa medida”. Para el economista, “el panorama es inquietante”, por las dudas que surgen tanto a nivel nacional como europeo y mundial, “aunque algunos pensamos que no estamos tan mal.

A mí me preocupa que solo se cree empleo, de forma significativa, por parte del sector público”. Rodríguez Braun, en su conferencia, criticó que en las campañas electorales de este 2019 no se haya hablado apenas de economía: “Nos han escamoteado información acerca de qué van a hacer en tiempos venideros si viene de una nueva crisis. Lo han hecho de forma consciente pasando de puntillas sobre la desaceleración; nadie quiere ser Pizarro frente a Solbes”. También ha hecho especial énfasis en que hay tres errores que se suelen repetir de forma cíclica y que son los que provocan que las crisis sean aún más profundas, “pretender salir de la crisis subiendo impuestos, cerrando mercados y expandiendo el mercado monetario”. Respecto a la guerra comercial, entre EEUU y China, tan de en boca de todos estos días, Rodríguez Braun lo tiene claro, “es una guerra más retórica que real. Afortunadamente, al menos de momento, nada tiene que ver con la de los años 30 en la que se cerraron los mercados de forma total y eso resulto ser una catástrofe, sobre todo para la gente corriente y el pequeño empresariado.

Sin duda ante ese proteccionismo salvaje de Trump no hay que seguirle el juego, eso sería lo menos inteligente”. Respecto a la buena marcha de la economía norteamericana afirmó que se debe a una extraordinaria bajada de impuestos que, a medio plazo, “puede crea un agujero fiscal importante, mucho más grande”. Al extrapolar este asunto a la realidad económica y electoral española, aseveró que tanto la derecha, como la izquierda mienten cuando hablan de bajar y subir impuestos, “no hablan de los gastos (la derecha) y (la izquierda) no dicen nada de que estas subidas afectarán solo a los ricos”.

Finalmente, el profesor tras afirmar que “nunca en la historia humana se ha hablado tanto de pobreza como ahora” ha destacado que también es importante, a la hora de dar un diagnóstico real, a la situación de nuestra economía, que tenemos siempre que acordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos: “Hemos tenido expansión, crisis y expansión en las últimas décadas”.

ENRIQUE PAGÁN ACUYO: “ES IMPORTANTE EN ECONOMÍA ECONOMIZAR LAS HORAS”.

El diputado provincial del Consorcio de Consumo ha destacado la importancia de este tipo de eventos, en los que se habla de economía, que supone un valor añadido para la ciudad y provincia. “Es importante economizar las horas, en cuanto a su productividad, para evitar accidentes, sanciones de trabajo, que siempre restan competitividad a nuestras empresas y una consiguiente pérdida de oportunidades. Hay un nuevo cambio en la economía y debemos adaptarnos a él, sabiendo muy bien hacía dónde y cómo queremos llegar”. Para terminar, Pagán Acuyo ha puesto en valor que la provincia Albacete está en alza (respecto al resto de la Comunidad Autónoma de CLM) en lo que afecta a sus exportaciones, “en los últimos años se ha trabajado muy bien por parte de las empresas albaceteñas, que han sabido diversificar mercados, y eso ha facilitado estas cifras comparativas en positivo”.