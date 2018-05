Hoy, 2 de Mayo, aparte de la celebración del levantamiento del Pueblo Español contra las fuerzas invasoras francesas (tras el Motín de Aranjuez de 1808) lideradas por Napoleón, se conmemora también la fundación del Partido Socialista (2 de Mayo de 1879) por parte de Pablo Iglesias, en la Taberna Casa Labra, en Madrid.

No sé qué hubiera ocurrido de no haber echado a los franceses de territorio español y cuál hubiera sido su devenir en el tiempo y la historia, lo dejo para otro momento, lo que sí tengo claro es que el gran Pablo Iglesias no fundó el Partido Socialista para que muchos de los llamados ahora socialistas vivan a cuerpo de rey y con todas las puertas giratorias del mundo abiertas de par en par.

Pablo Iglesias era un luchador empedernido de la clase obrera y de las causas justas y nobles, y por supuesto en su mentalidad no cabía la más remota posibilidad de esta corrupción, vergüenza política y abuso de poder que vive desde hace años el Pueblo Español.

Pablo Iglesias, fundador del PSOE.

Hablo de muchos (siempre con excepciones, claro, y con magníficas personas en sus filas) de los actuales políticos socialistas que debían de predicar con el ejemplo, con el de Pablo Iglesias. Del resto de políticos de algunos otros partidos políticos ni voy a entrar porque necesitaría mucha más memoria de la que es admisible en un ordenador común.

Taberna Casa Labra - Madrid

Hoy, 2 de Mayo, estas palabras van dedicadas a esos valores humanos, de justicia y nobleza con que el profesor Pablo Iglesias fundo aquel Partido Socialista en el año 1879. Mucha ilusión puso en su empeño, no creo que hoy se esté a la altura de la “esencia” de esos pensamientos fundadores.

Dejo unas fotos ilustrativas del Maestro y de la Taberna Casa Labra en Madrid, además del cuadro de Goya “El dos de Mayo de 1808. La carga de los mamelucos”.