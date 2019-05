Resultados definitivos. Abstención elecciones 26M en las capitales de provincia de CLM

Albacete …………… 37,82% (+5 puntos que 2015)

Ciudad Real………. 35,31%

Cuenca …………….. 33,08%

Guadalajara ………. 31,04%

Toledo……………….. 30,11%

La media de abstención en la provincia de Albacete ha sido del 31,17%

La media de abstención en Castilla-La Mancha ha sido del 29,32%

La media de abstención en España ha sido del 34,80%

España, en general, viene siendo uno de los países europeos con mayor abstención en los comicios electorales.

La ABSTENCIÓN ha sobrevolado este domingo los colegios electorales de Albacete de manera especial. Han sido más de 5 puntos porcentuales de abstención con respecto a los comicios del año 2015.

Albacete ciudad lidera este triste ranking de manera histórica y esta es una de las noticias, nada subjetiva, que nuestros representantes políticos deberían de analizar cuanto antes.

Alguien debería salir y dar explicaciones, o al menos su punto de vista al respecto de cómo se ha podido producir esta desafestación ante un hecho tan transcendental como es el votar para elegir a tus representantes políticos.

No sé qué hubiera cambiado si la abstención hubiera rondado en Albacete ese 30% de media que ha tenido Castilla-La Mancha, pero sin duda que los resultados hubieran sido distintos, y sobre todo más representativos. En todo caso cualquier participación en unos comicios electorales que no superen de largo un 70% de participación merecen ser analizados concienzudamente, y eso independientemente de que ya nos vayamos acostumbrando, cada vez más, a que esto sea lo normal, porque de normal no deberían de tener nada. Con estas abstenciones, el espíritu y la esencia misma de la democracia se quedan en entredicho.

Ya veremos si algún político valora estos datos que son, sin duda, dignos, al menos, de poner en valor y analizar.

GRÁFICO: Adjunto un gráfico de la abstención en algunos países europeos, junto a Australia y EEUU, realizado en mayo de 2018.