En esta editorial solo quiero pedir a los políticos (a todos) una cosa: por favor, no se rían más del Pueblo Español, no nos sigan engañando más diciendo que la crisis se ha acabado, no intenten marearnos con cifras macroeconómicas, no evadan su responsabilidad, no mientan una y otra vez, no de no de no… por favor.

Este Pueblo, el español, ya no tiene más capacidad de aguante.

El gasto institucional en administraciones de todo tipo y burocrático, sumado a la corrupción, las puertas giratorias, el dinero que los políticos mueven con los lobbies, los favores políticos que hay que pagar por “unas y otras” razones, la corrupción, los enormes sueldos (fuera de tiempo y lugar) que cobran nuestros dirigentes de turno, etc., etc. están llevando a España a la ruina más absoluta.

Este sábado, 16 de marzo, los españoles que tenemos conciencia social hemos salido a la calle a revindicar mejores y más dignas pensiones, casi mendigando, casi suplicando, casi rogando…

Es una vergüenza que este País vaya bien siempre para los mismos y vaya mal siempre también para los mismos, y con una particularidad, que cada vez es mayor la diferencia entre los que más tienen y los que menos.

No se trata de hacer medias aritméticas, entre otras cosas porque esas medias no sirven nada más que para ocultar la realidad económica y social de un país que ahora mismo está en un desfase de clases sociales enorme. La diferencia entre los que más tienen y los que menos se hace cada día mayor.

Si ha habido dinero para rescatar cajas, bancos, empresas de autopistas… si hay dinero para pagar buenos sueldos a miles de políticos y para hacer frente a una estructura institucional sobredimensionada e innecesaria, POR FAVOR, LES SUPLICO, LES RUEGO que tengan por una vez conciencia de ser humano, que bajen a la tierra de los pobres y que arreglen (pero mañana mismo) la situación en la que España está sumida, porque de lo contrario el presente/futuro es más negro que el carbón.

Este sábado, los pensionistas les han dado un serio aviso, un correctivo, si alguno tiene vergüenza hasta le habrán salido los colores.

Para que se den una idea, según señala la revista COMPUTER HOY, a fecha enero de 2018:

El precio del agua ha experimentado una subida de hasta el 76% en los últimos diez años. En 2018 pagaremos 12 euros más por utilizar este servicio. Depende de la ciudad española en la que vivas puedes pagar hasta un 256% más, siendo Murcia, Cádiz, Barcelona y Hueva donde se situán las tarifas más elevadas, de acuerdo con un estudio de FACUA publicado en julio de 2017.

El precio del gas es hasta un 48% superior respecto al de hace una década, con una subida adicional que además se espera que sea de entre el 4,9% y el 6,2% de cara a los próximos 12 meses (según la tarifa contratada). En 2005, el gas costaba 37,05 euros al mes y en 2015 esa misma factura ya era de 52,36 euros al mes, según recoge el banco Coinc.

El precio de la luz es hasta un 87% más caro que hace diez años. La parte variable de la factura es donde se refleja esta subida, pasando el recibo de ser de 46 euros a 88. Según denunciaba FACUA - Consumidores en Acción en diciembre de 2016, la factura de la luz era un 70% más cara que hace diez años en aquel momento, pasando de los 47,27 euros en 2006 hasta los 80,25 euros diez años más tarde con un consumo mensual de 366 kWh y una potencia de 4,4 kW. Si nos remontamos hasta hace 30 años, el aumento ha sido de un 203% (hasta 2015).

Así las cosas, de qué 0,25% estamos hablando cuando de subir las pensiones se trata. ¡Señores políticos, hay muchísimos españoles que están sufriendo pobreza energética o en riesgo de padecerla!. Vean también los estudios de Cruz Roja al respecto.

Y finalizo sugiriéndoles que, sobre todo, no digan que no hay dinero para subir las pensiones cuando han y están despilfarrando dinero a raudales en todo lo ya expuesto y muchas cosas más que darían para escribir varios folios.

No sigan riéndose del Pueblo Español, a muchos nos está costando mucho salir hacia adelante con trabajo, esfuerzo y mucho, pero mucho sacrificio.

Muchas gracias de antemano.