Ahora es tiempo de quedarse en casa para evitar, en la medida de lo posible, la expansión del coronavirus.

La salud es prioritaria, sin ella todo es relativo.

Es esencial un gran ejercicio de responsabilidad el que todos guardemos nuestras distancias sociales para cortar la cadena de expansión del virus.

Tal y como nos dicen los profesionales sanitarios, de todos nosotros depende no colapsar el Sistema Sanitario. Cumplamos fielmente sus indicaciones.

Nuestros profesionales del Sistema de Salud Pública están realizando un ejercicio de profesionalidad, sacrificio y esfuerzo con el que la sociedad española siempre estará en deuda.

Dicho todo lo cual al respecto del coronavirus y de la salud, que es, sin duda, lo más importante de toda esta situación, nos queda como segundo tema prioritario la factura económica a la que la sociedad tendrá que hacer frente una vez que este virus remita y de nuevo nos pongamos todos a trabajar.

Las medidas planteadas por el Gobierno, para paliar en parte los efectos sobre la Economía española que está teniendo y tendrá el coronavirus, además de ser escasas se quedan muy cortas en su cuantificación económica.

El poder aplazar, por ejemplo, los tributos durante 6 meses es algo que ya se podía hacer, por lo tanto no es una nueva medida para ayudar a las Pymes y Autónomos. El aplazamiento o fraccionamiento de las obligaciones tributarias no deja de ser un parche, “pan para hoy y hambre para mañana”.

Para aquellos que no estén muy duchos en temas empresariales y económicos, hay que explicarles e informarles, para que toda la sociedad tenga conocimiento de la situación, que lo que está ocurriendo en este momento es una paralización de productividad casi total de la industria, el comercio y los servicios cuyo objeto empresarial estatutario no sea el sector agroalimentario, el farmacéutico o el de servicios esenciales.

Esta paralización implica que las empresas afectadas no podrán generar ingresos y, por tanto, no podrán hacer frente a los gastos derivados de su actividad empresarial, entre ellos las de las nóminas de sus trabajadores.

Además, hay que tener en cuenta que esta paralización de la productividad, motivada por la falta de oferta y demanda, al venir impuesta por el Gobierno al imponer el Estado de Alarma, no es reversible; es decir, en la mayoría de los casos, las empresas que no hayan producido y vendido sus productos y/o servicios en tiempo y forma ya no lo harán. Obtendrán pérdidas irrecuperables.

Ante esta situación se producen muchas circunstacias negativas para el conjunto del país, entre ellas el despido de los trabajadores de las empresas, la falta de ingresos tributarios en las arcas del Estado, así como la merma de la caja de la seguridad social al no cotizar las empresas por los trabajadores por no existir los mismos.

Consecuencia de todo ello, así muy resumido, pues la quiebra de la Caja del Estado que no podrá hacer frente al tremendo gasto público (que esa es otra).

En la situación actual, de una casi total parada empresarial, no caben más soluciones que ayudar a pymes y autónomos con exenciones tributarias y eliminación temporal de sus cotizaciones a la seguridad social. Y todo ello, además, con inyecciones económicas a fondo perdido (no aplazamientos) que hagan viable su supervivencia empresarial y les permitan poder seguir pagando sus gastos, de manera especial las nóminas de los trabajadores.

La solución a todo lo anterior puede venir también por flexibilizar y armonizar los acuerdos entre empresarios y trabajadores tendentes, siempre, a evitar los despidos. Lo que este país, ni sus ciudadanos, se puede permitir es la paralización del consumo por la falta de ingresos de los hogares. Eso sería un caos.

Por otro lado, el Gobierno debería de exigir un “esfuerzo” a la Banca, así como a las grandes compañías energéticas y de telecomunicaciones para aliviar en gran medida la cuantía de los importes que por distintos motivos emiten con periodicidad a sus clientes (los ciudadanos).

Los pagos por hipotecas, así como los recibos de la luz y de telefonía, entre otros, debían de estar exentos a la ciudadanía mientras dure toda esta crisis.

Deben de ser los más poderosos, económicamente hablando, quienes sufraguen parte de esta crisis motivada por una emergencia sanitaria internacional.

De esta situación saldremos seguro, de la sanitaria y de la económica, pero hace falta mucha responsabilidad, rigor, disciplina y un gran esfuerzo que todos debemos asumir. Pero todos somos todos, no solo los autónomos y las pymes, como casi siempre. El Gobierno tiene que poner de su parte “obligando” a los que más pueden a paliar parte de esta crisis y, por otra parte, y fundamental, a poner los medios adecuados para evitar despidos de trabajadores y cierres empresariales que luego será muy difícil, por no decir imposible, revertir.

Por supuesto ahora lo importante somos los ciudadanos. No es momento de que nuestros políticos de turno se miren sus respectivos ombligos.

Seguro que la coherencia primará y toda esta situación en que nos ha metido el Covid-19 será un “mal sueño” del que aprenderemos muchas lecciones y nos hará más fuertes como Pueblo y como seres humanos.