En esta situación de crisis del COVID-19 se hace imprescindible reflexionar y actuar en consecuencia en relación con la enorme estructura pública/institucional que tenemos en España.

La caída de ingresos, espectacular, vía tributos y cotizaciones a la seguridad social, que originará el cierre de cientos de miles de empresas y millones de parados en este país, hará imposible el sostenimiento de la actual estructura pública e institucional del Estado.

O se toman medidas, y se reparte el sacrificio entre todos, y no solo entre los autónomos y pymes, como siempre, o esto reventará económica y financieramente hablando.

Pensar que todo el establishment español, y lo que de él cuelga (que es muchísimo), puede seguir cobrando y disfrutando de las mismas prebendas que tenían antes de esta crisis, supone un suicidio financiero como país del que, en principio, se podrán beneficiar algunos pero a medio largo plazo todo el mundo saldremos perjudicados de manera irreversible.

Muchos en este país, dentro de la estructura pública/institucional del Estado, deberán asumir, por mucho que les cueste, que será imposible que puedan mantener su posición de privilegio, tanto en nómina como en otros aspectos.

Ya sé que esto suena grave, que será difícil de asumir y que no es políticamente correcto, pero yo escribo para construir en positivo, y para intentar buscar soluciones, y/o al menos reflexionar sobre ello, y no para hacer amigos y/o buscar votos, entre otras cosas porque hay un país en juego y millones de españoles que de no tomar soluciones lo pasarán muy mal.

En todo caso, recuerda:

YoMeQuedoEnCasa