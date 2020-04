La clave laboral, en relación a las cifras de desempleo, en los próximos meses, vendrá del hecho de que los ERTEs no se traduzcan en ERES o simplemente en despidos por causas económicas. Porque, por mucho que el Real Decreto en cuestión (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), determine la obligación de mantener los puestos de trabajo durante seis meses, para aquellos empresarios acogidos a un ERTE, la pregunta sería qué pueden hacer estos (los empresarios) si en esos seis meses no hay suficiente negocio y no pueden hacer frente a las nóminas ni al resto de los gastos, ¿se les mete en la cárcel? ¡valga la ironía!.

Lo que pasará, si esto ocurre (obligar a mantener esos seis meses unos determinados puestos de trabajo por “narices”), es que más allá de algunos (posiblemente bastantes) puestos de trabajo perdidos, se destruirá el motor principal de toda la unidad productiva, que no es otra que la propia enpresa como ente organizativo y generador de trabajo. Con ello nos cargaremos de raíz la unidad productiva principal en su totalidad, y además sin ya ninguna posibilidad de reactivarla para la sociedad.

Que nadie se equivoque, tras la salida de este Estado de Alarma, originado por el Covid-19, tardaremos muchos meses en reorganizar de nuevo toda la productividad (y su consumo) de nuestra estructura empresarial. Los hábitos de compra de los consumidores no volverán a ser como antes del día 14 de marzo (fecha del Real Decreto en cuestión). Se tardará mucho tiempo en que se parezcan, habrá que asimilarlo. Nuestra cercanía social con nuestros semejantes tampoco será igual de manera inmediata. Todo tendrá que ir haciendo poso poco a poco hasta volver a nuestros hábitos habituales.

Resumiendo, el Estado de Alarma acabará pero la crisis continuará durante muchos meses.

Según el periódico Economía Digital, el número de empresas que corren el riesgo de quiebra corresponde a aquellas que tengan un rango de ingresos de entre 6.000 y 150.000 euros anuales, es decir, en su mayoría, pequeños comercios, los más expuestos a la crisis económica. Según datos de la Agencia Tributaria, se trata de 237.415 negocios, un 44% del total en España.

Estos pequeños negocios (micropymes y autónomos) serán, como siempre, los grandes perjudicados de la crisis, de esta y de todas. Es el “empresariado vulnerable” y menos protegido por los gobiernos de turno, tanto en materia de Cotizaciones a la Seguridad Social como de Tributos a Hacienda.

En España hay muchos políticos, y otros muchos que son más papistas que el “Papa”, pero lamentablemente hay muy pocos en política que realmente conozcan y sepan la problemática, en su conjunto, e idiosincrasia, de la empresa. Falta mucha, pero mucha formación real empresarial y sobra mucha teoría de libro, y también mucha demagogia. Se divaga mucho.

En cualquier caso recuerda lo más importante:

#QuédateEnCasa.

La salud es lo primero.