Le he oído decir personalmente en una entrevista (no me lo ha contado nadie) al Sr. Pablo Iglesias (Vicepresidente II del Gobierno y líder de Unidas Podemos) que “el mero hecho de que haya medios de comunicación privados es un ataque a la libertad de expresión”. Y que, por tanto, está en contra de los mismos y sí a favor de los medios de comunicación públicos y, obviamente, en este caso, controlados, no por el capital, como dice, sino por el Gobierno (de un determinado color, claro). !Se ve que al estar controlados por el Gobierno (el suyo) él ya no ve ahí un ataque a la libertad de expresión¡ En fin…

Claro, reflexiono e ironizo, es mejor que todos sean públicos y, sobre todo que los dirija él bajo una concepción ideológica que sea la que él defienda y la que esté presidiendo el Gobierno, y solo esa.

Y, pregunto, ¿cuando el Gobierno no sea de la “cuerda” del Sr. Iglesias y esos medios de comunicación públicos estén dirigidos por personas de otra “cuerda” ideológica, también estaría a favor de esos medios de comunicación públicos, o en ese caso ya no?

No pretendo calificar ni juzgar a nadie (allá cada cual), pero sí manifestar que esta concepción de pensamiento viene muy bien tipificada en los libros y diccionarios, se llama fascismo, le pese a quien le pese. Y todo ello por su carácter antidemocrático y totalitario.

En todo caso recuerda:

