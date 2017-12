Si después de ver los miles de comentarios, reacciones, crónicas, artículos y notas de prensa en todos los medios de comunicación provinciales y regionales, y las redes sociales, especialmente tras la destitución de Amparo Torres, ex directora provincial de Fomento de Albacete, aunque el problema viene de muy largo, se sigue pensando que aquí (en el PSOE) no pasa nada, o bien no se enteran o no tienen la suficiente valentía para decirlo de manera abierta. Intentar hoy en día (con las nuevas tecnologías y las redes sociales de por medio) tapar este enorme problema interno que tiene el PSOE es imposible y hasta contraproducente.

La fractura del PSOE es más que notoria y se vislumbra un futuro más que incierto si no se “democratiza” desde abajo y siempre con el pensamiento puesto en el bienestar del pueblo y no en el interés de sus dirigentes y correligionarios de turno.

Muchos van de socialistas y no tienen ni la menor idea de qué hablan.

Estoy seguro que Pablo Iglesias, fundador del PSOE, hubiera querido otro talante y otra sintonía en el quehacer diario de los dirigentes actuales.

España necesita, más que nunca, un PSOE unido, sólido en lo esencial y sin personalismos. El Partido Socialista forma parte de la columna vertebral de nuestra imperfecta Democracia y esencia viva de nuestra historia más reciente. No se podría entender nuestro País, tal y como lo conocemos, sin lo que el PSOE ha aportado a su desarrollo, por eso deberían de buscar, unos y otros, en los más profundo de su identidad socialista, con transparencia y claridad, esos principios que consisten, en lo fundamental, en conseguir el bienestar social, la justicia social y la igualdad para todos.

Una frase de Pablo Iglesias que todos los que se llaman ahora socialistas (todos de todos los “bandos”) se deberían de aplicar: “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes“.

¡Pues eso!