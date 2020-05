En relación con las líneas de financiación que está poniendo a disposición el Gobierno para autónomos y pymes, quiero decir, a modo de comentario, y me atrevo a decir de consejo gratuito, lo siguiente:

1- Este dinero es un importe que hay que devolver, aunque den facilidades y el interés sea bajo. Es decir, no son subvenciones a fondo perdido que otorga el Estado.

2- Ese dinero solo se podrá devolver en tanto en cuanto se obtengan los suficientes beneficios que permitan su devolución.

3- La obtención de unos beneficios que permitan enjugar las pérdidas empresariales que, sin duda, van a tener autónomos y pymes en los próximos meses, solo será posible a medio/largo plazo, y ello pensando en que el consumo y la inversión no se relajen y haya una reactivación de la economía.

4- Si no se cumple el punto anterior ocurrirá que, aquellos que hayan pedido un préstamo, se verán, en un momento dado, en la obligación de devolver ese dinero sin tener posibilidad de hacerlo. Y con una particularidad muy a tener en cuenta, ese dinero del préstamo habrá sido gastado y no recuperado vía beneficios, con lo que la situación financiera de los adquirentes de los préstamos será mucho peor que cuando les fue concedido, puesto que a su precaria situación inicial se les unirá un endeudamiento al que no podrán hacer frente. Es decir, se producirá en su balance una cuenta de pasivo (acreedora), imposible de pagar. Consecuencia de ello: la quiebra. O eso o la condonación de esa deuda por parte de la entidad crediticia. Algo que no ocurrirá.

5- Para evitar esa quiebra, por la imposibilidad del pago del préstamo a su vencimiento, caben varias opciones:

a) - No pedir el préstamo salvo que se esté seguro de poder devolverlo en su momento por la vía de la generación de los oportunos beneficios, que cada uno tendrá que calcular de acuerdo a sus perspectivas empresariales.

b) - Pero sobre todo, y lo más importante, hay que calentar la economía durante los próximos meses de tal forma que aumente la productividad porque lo hace el consumo y la inversión empresarial.

c) - Y para ello es fundamental la labor que, tanto el Gobierno Central como los Gobiernos Autonómicos, tomen en materia de seguridad social como tributaria por la que se ven afectados los autónomos y pymes. Resulta fundamental, en esta situación de crisis, aliviar la enorme carga de cotizaciones y tributos a autónomos y pymes, especialmente. Situación que hace a estos colectivos muy vulnerables y lejos de la competitividad respecto de empresas con estructuras mayores, cuya capacidad económica y financiera es muy superior.

d) - Además, y esto es prioritario y básico, como ya se ha comentado, que todas las Administraciones gubernamentales pongan todo de su parte para conseguir una mayor confianza tanto del consumidor como del empresariado en cuestión, y todo ello en pro de un calentamiento de la economía que permita aumentar la demanda, y con ello la oferta, para aumentar los beneficios empresariales que permitan pagar las nóminas y los gastos correspondientes de las estructuras empresariales.

Aquí dejo estas notas con las cuales solo pretendo que todos puedan reflexionar, y que una ya difícil situación empresarial no lleve a algunos a una quiebra empresarial en la que la dificultad se puede tornar en imposibilidad de poder continuar.

En todo caso recuerda:

#QuédateEnCasa