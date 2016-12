Es digno de alabar, dentro del gran problema que tiene el PSOE, la elegancia y clase con que, al menos de momento, están realizando este “inesperado”, por la premura con que se ha llevado, proceso de “transición”. La salida de Ferraz este sábado de Pedro Sánchez ha tenido tintes de una gran categoría y mucha dignidad, “al pan, pan y al vino, vino”. Ojalá, por el bien de España, consigan levantarse y volver a ser un PSOE fuerte. España necesita hoy partidos como el PP y el PSOE con solidez, con criterio y con dirigentes “capaces” de mirar por los grandes problemas de Estado, que no de partidos, honorables e intachables en su conducta dentro y fuera de sus partidos. Y pensar que estamos ya en el siglo XXI y que hacen falta políticas a presente pero muy especialmente a medio y largo plazo. España necesita GESTORES políticos y económicos que velen por los intereses de este país, no personas que se valgan de la política para sus intereses y para mayor gloria de sus “colectivos” de todo tipo y condición. Todavía alguno puede llegar a pensar cómo es posible que este país siga funcionando con la vorágine de despilfarro público y mal, muy mal gestionado, que tenemos en España. Seguro estoy que si no fuera dinero público y con él tuvieran que pasar el mes, otro gallo cantaría, pero claro, mientras haya…

Es lamentable la imagen actual que está dando España en el mundo, más de países tercermundistas que de una primera potencia económica como realmente somos o al menos pretendemos ser. Muchos piensan que la Democracia bien entendida nos viene grande. Y que una cosa es hacer política dogmática de partidos y otra muy distinta velar por los intereses de Estado que toda gran Democracia conlleva. Deberían nuestros políticos demostrar a los que eso piensan que nada más lejos de la realidad, que hasta aquí hemos llegado y que es el momento de las GRANDES POLÍTICAS, de los CONSENSOS, del ENTENDIMIENTO y de POLÍTICAS DE ESTADO, NO DE PARTIDOS POLÍTICOS, y MUCHO MENOS DE IDEOLOGÍAS, en muchos casos caducas.

¡Ánimo a todos y a trabajar por España que es lo que hace falta en este momento!