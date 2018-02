El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha manifestado que el nuevo reglamento que aprobará el PSOE en su Comité Federal del sábado es “un ejemplo de innovación política al servicio de la calidad democrática de este país”.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, el número tres del PSOE ha hecho hincapié en que la nueva normativa orgánica, “más allá de un reglamento que beneficia o que sirve al PSOE”, representa “un ejemplo de innovación política al servicio de la calidad democrática de este país, porque los partidos son instituciones democráticas de este país, por lo tanto al final todo va a redundar en la calidad democrática”.

El dirigente socialista ha explicado que el nuevo reglamento surge para “facilitar la aplicación” de la normativa estatutaria aprobada en el 39 Congreso Federal, pero ha destacado que en el fondo de esta cuestión “está el objetivo de modernizar un partido y ponerlo a la altura de la sociedad”. Ábalos ha recordado que desde hace “décadas” se viene hablando “sobre la necesidad de democratizar los partidos, de hacer que respondan al mandato constitucional como un instrumento para la participación política”, una “exigencia de un funcionamiento democrático” que él considera que se ha ido demorando. Es por ello que el PSOE, “que ya era el partido más democrático” del país, “da un paso más en la profundización democrática facilitando la participación de nuestros afiliados, que son aquellas personas que quieren participar en política”.

Para Ábalos, dar “importancia, relieve, a la participación política” es la “única forma de abrir los partidos a la sociedad”, de tal forma que “aquellas personas que se inscriben para participar en política lo puedan hacer”. “El PSOE recupera buena parte de su esencia histórica con estas nuevas normas”, ha remachado.

Preguntado acerca de las propuestas de Ciudadanos y Podemos sobre la reforma electoral y la reunión prevista con Cs hoy en el Congreso, Ábalos ha contestado que los socialistas “estamos siempre dispuestos a hablar” y “estamos abiertos” para todo lo que sea “mejorar las reglas del juego con tal de conseguir un mayor ajuste en la representación”, pero ha advertido de que “hay muchos otros temas que afectan y que creo que no están en el espíritu de la iniciativa”. En ese sentido, ha expresado la preocupación del PSOE sobre cómo extender el derecho al sufragio, “y también queremos tener claro que la representación tiene que afectar a toda España, y yo creo que muchas veces estos promotores están pensando en determinados núcleos poblacionales, desconsiderando un problema que tenemos en España, que es la despoblación, y que es muy importante que todos los territorios tengan una representación, porque no dejan de ser España”.

A Ábalos también le llama la atención que en el Congreso existe una subcomisión para la reforma electoral, “y no deja de sorprender que se planteen estas cuestiones” al margen de ese órgano, “que está por parte de algunos languideciendo” a pesar del empeño del PSOE por dotarlo de vida, “y creemos que ese es el cauce”. “Lo extraño es plantear” estas propuestas “en un debate que más bien parece de cara a la galería por aquello de tener una agenda política, que también tengo que decir que no es en estos momentos la prioridad de los ciudadanos”, ha apostillado sobre la postura de Cs y Podemos. “Nos llama la atención que Ciudadanos y Podemos sean incapaces de sentarse para nada”, salvo “para repartirse escaños”, ha señalado en otro momento de la entrevista.

En relación con la sentencia europea sobre los etarras que perpetraron el atentado de la T-4, el secretario de Organización ha manifestado el respeto del PSOE hacia las resoluciones judiciales, “nos gusten o no nos gusten”. “Evidentemente, no deja de ser una paradoja, pero también es una parte de la grandeza de la justicia, que incluso ampara terroristas (…) No me gusta, sabemos perfectamente cuáles eran las estrategias de los terroristas en estos temas de torturas, pero uno cuando cree, cree en todo; y yo creo que el sistema de justicia merece creer en él”, ha concluido.