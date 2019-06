“Necesitamos que ya en el mes de agosto haya un gobierno que trabaje desde el minuto cero para dar estabilidad al país y hacer frente a las reformas que necesitamos”, ha explicado este jueves la portavoz del grupo socialista y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. “La responsabilidad del grupo que ganó elecciones y del presidente del Gobierno es intentar investidura y buscar apoyos posibles”, ha reiterado.

“Nosotros hemos dicho desde el primer minuto que lo que queremos es un acuerdo programático, institucional y parlamentario con Unidas Podemos, que es nuestro socio preferente”, dejó claro en una entrevista en Los desayunos de TVE. “La izquierda sabe entenderse, lo hemos demostrado”, subrayó, “nosotros hemos gobernado conjuntamente los últimos doce meses”, y “estamos muy orgulloso del último año de gobierno desde la moción de censura”.

“Queremos alcanzar ese acuerdo con Unidas Podemos, pero pedimos a los demás que también sean responsables, porque también tienen la responsabilidad de no bloquear investidura”, explicó la portavoz socialista. “Yo no les pido al PP y a Ciudadanos, ni al resto de grupos parlamentarios que apoyen, simplemente que no bloqueen la investidura”, dijo, insistiendo en que “no queremos que la estabilidad, ni la gobernabilidad descansen en manos de independentistas”.

Declaraciones de Unidas Podemos

“Nos hemos quedado perplejos con esas declaraciones, no son ciertas y ellos lo saben”, dijo Lastra preguntada por la afirmación de Unidas Podemos de que el PSOE quiere gobernar con la derecha. “En una negociación como la que estamos llevando a cabo, en la que lo fundamental es la sinceridad, la lealtad y la confianza, no entendemos cómo se pueden poner en boca del presidente y secretario general del PSOE unas palabras que no son ciertas”, lamentó, advirtiendo de que “la política no es un juego, ir a una investidura no es un juego”.

“Yo no me puedo imaginar que Unidas Podemos vuelva a votar en contra de un presidente del gobierno como Pedro Sánchez, de un presidente de izquierdas, hemos demostrado que sabemos y nos podemos entender”, dijo.

Actitud de Ciudadanos

“Es la radicalización no de Ciudadanos, sino de Albert Rivera”, dijo, al lamentar la actitud con el presidente del Gobierno y con el PSOE. “Creo que es la degradación de la política, de nuestra democracia. Creo que Rivera y la derechización y radicalización de su partido nos lleva a actitudes como esta”, dijo, al referirse a que el presidente le llame y se niegue a acudir. “Los líderes de los partidos tienen la obligación, no le voy a decir que de entenderse, pero sí de intentarlo”, señaló, y “si hacemos esto al presidente del país, qué haremos a los ciudadanos”.

Por otro lado, preguntada por también por la actitud de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, recordó que “el partido que ha ganado elecciones fue el PSOE y para que haya un gobierno con una persona con tanto prestigio al frente como Gabilondo lo que tiene que hacer Ciudadanos es abstenerse ante el partido más votado que devolvería a CAM un prestigio que perdió hace mucho tiempo”. Borrell

“Que nadie ponga en duda su compromiso con la UE y con su construcción, y con su defensa de los valores democráticos de la UE, porque es uno de los grandes valores de nuestro ministro de AAEE”, defendió Lastra al ser preguntada por la renuncia de Josep Borrell a su acta de eurodiputado.

La portavoz socialista justificó esta renuncia “por la situación actual con un Consejo de Europa que se celebró la semana pasada, un G20 que se celebra esta semana y un brexit abierto”, y dado el momento actual de la investidura, consideró que “lo más prudente es que se quedara de momento de ministro de AAEE y renunciara al acta de diputado”.