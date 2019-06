El candidato de Ciudadanos (Cs) a presidir la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que “Gabilondo y Errejón no ocuparán la Puerta del Sol” porque la formación liberal no admitirá a un presidente autonómico “que haga guiños al separatismo” y que “calle” frente a los planteamientos de Pedro Sánchez. “Ha quedado demostrado que Sánchez sigue queriendo pactar con Bildu y PNV en Navarra al margen de los constitucionalistas y que sigue liderando el mismo PSOE que pacta con Puigdemont en Badalona o con ERC y la CUP en Reus”, ha remarcado. “Mientras tanto, el señor Gabilondo es uno más de los que no se atreven a decir nada contra Sánchez, demostrando que apuesta por ese modelo de políticas”, ha lamentado.

En unas declaraciones ante los medios de comunicación, Aguado ha insistido en que su socio preferente en las negociaciones para la formación del ejecutivo regional es el PP, con quien ha anunciado que ya ha mantenido una reunión informal antes de definir las “líneas estratégicas” para la Comunidad de Madrid.

“Espero que seamos capaces de elaborar un programa de gobierno con el PP tan atractivo que el resto de formaciones no puedan votar en contra”, ha avanzado el candidato de Cs, que ha subrayado que tendrá que ser Vox “el que decida si lo apoya o lo bloquea y le da el gobierno a Gabilondo y a Errejón”.

Cuando se cumple una semana de la cita electoral del 26-M, Aguado ha celebrado que el número de concejales de la formación liberal haya llegado a más de 3000 y que Ciudadanos haya multiplicado hasta los 180 la cantidad de diputados autonómicos. “Cada vez que se abren las urnas, Ciudadanos crece”, ha concluido.