El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol , ha sido entrevistado esta mañana en el programa “Espejo Público” de Antena 3, donde ha asegurado que la formación de ERC no ha variado ni cambiado nada con respecto a la anterior legislatura que finalizó en 2017.

El líder de los populares catalanes explica que parece que “hay una cuerda entre Esquerra y Junts per Catalunya, así como un acuerdo y hoja de ruta que marcada desde hace tiempo. De esta manera, Albiol lamenta que Cataluña vaya a seguir abocada durante varios meses a esa crisis política e institucional.

GRUPO MIXTO

“Me parece que Ciudadanos se equivoca al no prestarnos un diputado provisionalmente ya que así lo que están debilitando no es al PP, sino al constitucionalismo como es en el momento actual”, ha argumentado Albiol, mientras continúa añadiendo que con esta actitud, lo único que consiguen es que un partido constitucionalista no esté en las Comisiones del Parlament, donde se debaten temas importantes, en la Permanente y en las sesiones de control al president de la Generalitat. Remarca que Ciudadanos se equivoca, porque tiene la misma legitimidad para ceder un diputado tal y como hizo el PP en el 2016 cuando le prestó dos a nivel nacional.

“Se trata de conseguir posicionarse políticamente y acabar con un partido que es aliado pero no enemigo”, ha sentenciado.

RESULTADOS DEL PPC

Frente a los resultados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Albiol reconoce que los resultados no han sido satisfactorios y que el presidente del Gobierno ya ha dicho, que “no siempre los intereses de las personas coinciden con los del Partido”. A su vez, recuerda que se ha presentado a las elecciones en cuatro ocasiones, que las han ganado y que por lo tanto, al igual que se ha estado a la altura de las circunstancias lo están en este momento. Dice que no es el momento para hacer un replanteamiento del PP, cuando lo verdaderamente urgente es dar respuesta al desafío independentista “que parece que iniciamos hoy”.