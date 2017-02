Nadal, durante su visita, conoció de primera mano el programa mVenturesBcn de la Fundación Mobile World Capital que tiene por objetivo atraer a España programas tecnológicos internacionales y poner en marcha proyectos de alta tecnología a través de la incubadora empresarial The Collider.

Hasta el momento, la Fundación ha firmado dos contratos con sendas aceleradoras de 10 empresas cada una que abarcan varios aspectos del mundo digital.

Por su parte, The Collider, aspira a identificar junto con varios centros de investigación las iniciativas de tecnología digital que tengan un potencial transformador. Una vez seleccionadas, se crean empresas que puedan llevar al mercado estos avances. The Collider, un programa que dura 18 meses, está actualmente en la fase de selección de tecnologías y negociación de acuerdos con los centros de investigación.

“Una pieza muy importante de la Agenda Digital es el desarrollo de plataformas y servicios y esta casa pone a España en el mundo digital. España no está siendo ajena a esta revolución y esta Fundación es una de las puntas de lanza donde eso ocurre”, afirmó Nadal.

El año pasado, el Ministerio aportó 8 millones de euros a la Fundación Mobile World Capital. En concreto, de esta partida, 5 millones se destinaron a la celebración del MWC e impulsar distintos programas de transformación digital y 3 millones se emplearon para financiar mVenturesBcn, lo que supone el 37,5% de la financiación total de este programa de emprendimiento digital.

MVenturesBcn se enmarca dentro del Programa de Emprendimiento e Innovación (PEI) de la Fundación Barcelona Mobile World Capital, que fomenta la creación de un ecosistema digital capaz de impulsar el emprendimiento y poner los nuevos productos en el mercado aprovechando el marco de sinergias y contactos que proporciona el Mobile World Congress.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, es uno de los patronos de la Fundación Barcelona Mobile World Capital junto con la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fira Internacional de Barcelona y GSMA Limited.

Otra de las iniciativas del PEI es el evento Four Years From Now (4YFN), una feria que se celebra paralelamente al Mobile World Congress, que sirve como punto de encuentro para empresas tecnológicas emergentes, inversores y grandes corporaciones para asociarse y lanzar nuevos negocios juntos. En su tercera edición en 2016 recibió a 12.500 visitantes de 128 nacionalidades y contó con la presencia de 500 expositores y más de 500 inversores.