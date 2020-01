“Ahora más que nunca es necesaria una alternativa de centro y sentido común que piense en el futuro de España”. Así lo ha manifestado la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, durante su intervención en el Pleno de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno.

“A Sánchez no le ha votado ni un solo español para hacer lo que está haciendo hoy”, ya que “dijo que no podría dormir con Podemos en el Gobierno” y que “tipificaría el delito de referéndum ilegal” ha explicado Arrimadas. “Ha quemado todos los puentes con el constitucionalismo mientras ERC insulta a los jueces y al Rey” y “se ha mostrado impasible cuando aquí se ha dicho que en España hay presos políticos” ha indicado la diputada liberal.

La portavoz de Cs en la Cámara Baja ha apuntado que “Sánchez podía haber aislado a nacionalistas y populistas con grandes acuerdos de Estado que den estabilidad” ya que “ofrecimos una vía para hablar de educación, empleo o pensiones”. “Hay muchos españoles que están preocupados” por ” el futuro de la economía o los ataques a las instituciones”, ya que “las cesiones al separatismo significan desigualdad, no es progresismo ni socialdemocracia” ha explicado Arrimadas. “A pesar de todo, quiero lanzar un mensaje de esperanza: los socios del sanchismo llevan décadas intentando romper el país y no lo han conseguido, y no lo van a conseguir ahora” ha finalizado la diputada naranja.