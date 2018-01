‘Cataluña no puede tener un presidente que no cumple las leyes, que no tiene proyecto para todos los catalanes y que pretende gobernar por Skype o en holograma’. Así se ha expresado la candidata de Ciudadanos (Cs) a la presidencia de la Generalitat y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, en referencia a la última ‘ocurrencia’ de los partidos separatistas que han acordado una mayoría independentista en la Mesa del Parlament y la investidura de Carles Puigdemont. ‘Los catalanes no nos merecemos que se siga denigrando la imagen del Parlament teniendo un presidente holograma’, ha advertido en una rueda de prensa en la cámara catalana.

Por otro lado, Arrimadas ha reprochado a Podemos que su ‘negativa de llegar a un acuerdo con Ciudadanos’ para presidir la Mesa del Parlament como partido ganador de las elecciones ‘deja el camino libre a los partidos separatistas para que vuelvan a tener la presidencia’ de este órgano. ‘Han vuelto a cerrar la puerta a que vuelva la sensatez, a que haya un cambio de verdad y a que la Mesa refleje los resultados de las elecciones’, ha criticado Arrimadas, tras recordar que Podemos ‘siempre se pone al lado de los partidos separatistas’. Estas afirmaciones las ha dicho después de que ayer el partido naranja se reuniese con representantes de Podemos en Cataluña.

Arrimadas también se ha referido a la dimisión del ex presidente de Convergencia, Artur Mas, y ha asegurado que ‘se ha ido a su casa con la sombra de la sentencia del Cas Palau’. ‘Ojalá se hubiera ido antes; no habríamos perdido tanto tiempo y oportunidades y nos habríamos ahorrado los recortes, la fractura social, la situación de inestabilidad y la crisis económica’, ha apuntado.