“Lo mejor que le puede pasar a Cataluña es tener un gobierno que vuelva a la legalidad y al sentido común”. Así lo ha dicho la candidata de Ciudadanos (Cs) a la presidencia de la Generalitat y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, en una entrevista en ‘Els Matins’ de TV3 tras advertir que “ni Puigdemont, ni Junqueras” ni el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, “serán capaces de hacerlo” porque “volverán a hacer lo mismo” que en la legislatura anterior.

Después de que ayer se constituyese la Mesa del Parlament, Arrimadas también ha criticado a Podemos por ponerse “del lado de los partidos separatistas” y “dar un portazo” al partido que ha ganado las elecciones para que presida la cámara catalana alguien dispuesto a “no saltarse las leyes”, refiriéndose a José María Espejo-Saavedra.

“Algunos están luchando para alargar este ‘procés’”, ha lamentado Arrimadas, tras reconocer que le gustaría “reconducir la situación en Cataluña porque hay muchas necesidades sociales” y reformas “urgentes”, como un mejor sistema de financiación para las Comunidades Autónomas.

A pocos días de que se produzca la sesión de investidura, Arrimadas ve “impensable y de sentido común” que “Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat porque está huido, ha perdido las elecciones y no tiene un proyecto para todos los catalanes”. Además, ha recordado que no puede ser presidente alguien que “se presentó en las elecciones del 21D en coalición con Convergencia”, condenada por corrupción por el Caso Palau.