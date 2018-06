“Sánchez es el presidente de España soñado por los partidos separatistas; el separatismo exige y él ejecuta”. Así lo ha dicho la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, después de conocer que ya se han iniciado los trámites para “acercar a Cataluña a los políticos separatistas que están en prisión por haber dado un golpe contra la democracia”. En una rueda de prensa en la cámara catalana, Arrimadas ha reprochado al presidente del Gobierno de España que siga “riéndole las gracias” al separatismo porque “les debe haber llegado a Moncloa” mientras que los partidos separatistas “siguen cometiendo los mismos errores”.

Arrimadas considera que el gobierno de la Generalitat sigue “buscando la confrontación”, como ha evidenciado el President Quim Torra al abandonar un acto en Washington por no querer escuchar al embajador español en Estados Unidos, Pedro Morenés, “porque no piensa como ellos”. “Torra no ha ido a Washington como presidente de la Generalitat, ha ido como presidente de un CDR”, ha sentenciado Arrimadas, tras criticar que “utilice el dinero de todos los catalanes para confrontar y dejar en evidencia que para él Cataluña es solo una parte de los catalanes”. “Es el presidente de la mentira, de la confrontación y del ridículo”, ha añadido.

En referencia al supuesto “espionaje político que el gobierno de la Generalitat hizo a los contrarios de la independencia” que publica El Periódico, Arrimadas ha anunciado estar en contacto con las distintas fuerzas constitucionalistas en el Parlament para crear una comisión de investigación “obligatoria” sobre este tema. “Los políticos separatistas quieren tapar la verdad del ‘procés’, pero desde Ciudadanos vamos a luchar hasta el final para que se sepa cómo se ha utilizado el dinero de todos para ir contra más de media Cataluña”, ha agregado. Desde Ciudadanos ya se solicitó la creación de esta comisión, pero los partidos separatistas “la bloquearon” porque no quieren que “se sepa la verdad del ‘procés’”.

Y finalmente, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado el procesamiento de Carles Puigdemont y del resto de políticos separatistas y la suspensión de sus cargos, la también jefa de la Oposición espera que “Torrent no haga” como su predecesora, Carme Forcadell, y “acate las resoluciones judiciales”.