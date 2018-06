“Sánchez tiene una hipoteca con los partidos nacionalistas que deberá pagar con cesiones a los que han dado un golpe a la democracia”. Así lo ha dicho la portavoz nacional de Ciudadanos (Cs) y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, que ha reprochado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haber “llegado al Gobierno con una moción de censura deprisa y corriendo de la mano de los que quieren romper España”. “Esa es la deuda que deberá pagar”, ha asegurado.

En una entrevista en ‘Los Desayunos’ de TVE, Arrimadas ha criticado que Sánchez quiera hacer ver que “se ha normalizado todo en Cataluña” mientras que desde el Govern de Quim Torra “se siguen produciendo barbaridades y diciendo que no descartan la unilateralidad”. Lo ha dicho después de que ayer la Mesa del Parlament admitiera a trámite una resolución de la CUP que vuelve a “atropellar los derechos de millones los catalanes”.

“El Gobierno de España debería proteger nuestros derechos en Cataluña, que ya están siendo vulnerados por Torra”, ha dicho la portavoz de Cs, y ha reiterado: “Le pedimos a Sánchez que no nos utilice como moneda de cambio para llegar a Moncloa”. Arrimadas espera que el presidente del Gobierno “tenga muy claro” que cuando se reúna con Torra “está negociando con el separatismo y no con toda Cataluña, porque está rota”. “El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado”, ha concluido.