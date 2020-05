La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, participó ayer en el segundo café virtual con afiliados tras el éxito de la primera edición. Más de 1.000 afiliados de toda España se han reunido en los ‘60 minutos de Café Telemático con Inés Arrimadas’ para preguntar en directo a la líder del partido liberal en torno a la gestión del Gobierno de la pandemia o las ayudas a autónomos y pymes ante las consecuencias económicas y sociales de la Covid-19, entre otros asuntos.

En relación al transcurso de las fases, Arrimadas ha lamentado la falta de previsión y transparencia del Gobierno en este aspecto ya que “la gente siente arbitrariedad y una sensación de desamparo terrible”. Ha destacado la propuesta de Madrid para pasar de fase con la obligación de mascarillas. “Es la opción más inteligente para afrontar el reto” de salvar vidas y empleos. La líder de Cs ha recalcado la necesidad de “reactivar la economía poco a poco pero con garantías, reforzando la obligatoriedad del uso de mascarillas para que podamos contener la expansión del virus”.

Preguntada por el permiso de maternidad, la presidenta de Ciudadanos ha confirmado a los afiliados que sí se cogerá algunas semanas. “Lo que me gustaría es que se normalizara el hecho de que mujeres en puestos de responsabilidad puedan coger unas semanas sin que exista vacío de poder” y mientras “nadie se cuestiona nada”, ha explicado Arrimadas quien asegura que no es necesario renunciar a ser madre o presidenta del partido. “Es bueno para la sociedad no tener que elegir” y “espero contribuir con este pequeño granito de arena “, ha añadido.