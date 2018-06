La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA ha realizado un nuevo informe sobre los plazos de morosidad de las administraciones públicas con los autónomos a cierre de mayo de 2018 y comparado con el mismo periodo de 2017. Cabe destacar que la administración local, precisamente con la que suelen trabajar los autónomos, es la única que una vez más incumple los periodos de pago que establece la ley, y que arrastra al conjunto de administraciones. En esta ocasión debemos reconocer el esfuerzo que están realizando las administraciones regionales para reducir los plazos en contraposición con la central y la local que han visto aumentar en el último año el periodo medio de pago a proveedores.

La trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago. Aun teniendo en cuenta este detalle, administraciones locales y administración central incumplen la ley, como ya hemos señalado, y tardan más de 60 días en efectuar el pago de las facturas a los autónomos. Los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas actualmente son de 70 días, tan sólo un día menos que en el primer semestre de 2017 (71 días).

La media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas han sido las únicas que se han visto reducidos en el último año y se fijan en 45 días, estando dentro de los 60 que establece ahora la Ley. Así, cabe destacar el esfuerzo de las administraciones autonómicas que han reducido en un año sus periodos medios de pago un 17%, pasando de los 54 días de junio de 2017 a los 45 en junio de 2018. Por su parte, la Administración Central también ha disminuido sus periodos medios de pago a lo largo del último año en casi dos semanas, y consigue entrar en los plazos que establece la ley de morosidad (55 días).

Así, las administraciones locales pagan de media sus facturas a los autónomos en más de tres meses, concretamente 95 días (frente a los 88 de junio de 2017), siendo la única que incumple plazos y que lejos de querer reducirlos sigue poco a poco aumentando día.

Para la realización de este informe la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, utiliza para el cálculo del periodo medio de pago la fecha de emisión de facturas o entrega de mercadería hasta su pago efectivo, metodología diferente a la utilizada por el ministerio de Hacienda y AA.PP. que utiliza desde la convalidación de la factura por parte de la administración competente hasta el pago efectivo. Esto da un margen de entre 28 y 32 días que es lo que se tarda de convalidar las facturas por parte de las Administraciones.

Cantabria, Murcia y Comunidad Valenciana incumplen los plazos de pago

El tiempo medio de espera de los autónomos que trabajan con las administraciones regionales para cobrar sus facturas se situó a cierre de mayo de 2018 en 45 días, un mes y medio. Como ya hemos dicho, han realizado un importante esfuerzo en reducir los tiempos de pago a sus proveedores autónomos y han logrado reducir el tiempo de espera en 9 días de media durante el último año.

Sin dejar de tener en cuenta que hablamos de los periodos medios de pago entre junio de 2017 y junio de 2018, cabe destacar que sólo tres comunidades autónomas están por encima de los 60 días de media de periodo de pago. Cantabria es la que más tarda de media en pagar a sus proveedores, unos 73 días. La región de Murcia es la segunda que más tarda en pagar con 66 días de media, y en tercer lugar e incumpliendo los plazos que marca la Ley, la Comunidad Valenciana (63 días de media).

Por debajo de 60 días (30 días de validación de factura y 30 de periodo medio de pago) están el resto de comunidades autónomas. Destaca por pronto pago el país Vasco (23 días de espera), Andalucía (27 días) y Navarra (28 días). Justo un mes tarda la Comunidad de Madrid en pagar a sus proveedores autónomos.

Por debajo de la media (45 días) está también Castilla y León (31 días), Galicia (33 días), Asturias (35 días) y Canarias (42 días).

Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha pagan sus facturas a sus proveedores en una media de 49 días.

La diputación de Pontevedra, (17 días) el que antes paga a sus proveedores autónomos.

El informe sobre la Morosidad pública de ATA se fija también en los tiempos de demora de las diputaciones provinciales (cabildos insulares en el caso de Canarias y consejos insulares en el de Islas Baleares) con los autónomos. A cierre de mayo de 2018, la diputación de Pontevedra, una vez más, destaca por su celeridad a la hora de pagar los trabajos realizados por los autónomos y lo hace en una media de 17 días. Otra diputación gallega, la de A Coruña es la segunda en antes paga, en 20 días de media. El mismo tiempo (20 días) esperan los autónomos de Palencia. Algo más de tres semanas (24 días) esperan a cobrar sus facturas los autónomos que trabajan para las diputaciones de Salamanca y Córdoba, y 25 días los que lo hacen para la de Huesca y el Cabildo insular de la Gomera.

Por debajo de 30 días de media pagan a sus proveedores las diputaciones de Bizcaia (27 días) y Ciudad real (28 días).

El resto de las diputaciones provinciales cumplen la Ley de Morosidad al pagar antes de los 60 días estipulados excepto: Salamanca que tarda 66 días de media, el Cabildo insular de Gran Canaria (67 días de media), la diputación provincial de Valencia (77 días) y el Cabildo insular de Lanzarote que tarda una media de 98 días en pagar. La diputación provincial que más tarda en pagar sus facturas con los autónomos es la de Cádiz que prácticamente duplica el tiempo que marca la Ley y hace esperar 114 días a los autónomos.

Jaén (589) el municipio que más tarda en pagar dentro de los grandes municipios. Vigo, el que menos (11 días).

Desde ATA, hemos querido destacar aquellas localidades que mejor y peor pagan a sus proveedores dentro de los grandes municipios de España. Debemos recordar que la administración local es la peor pagadora, ya que se demora de media tres meses (95 días) en pagar a sus proveedores autónomos. Además, ésta es el tipo de administración para la que más trabajan los autónomos. Es decir está fuera del plazo que marca la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (30 días +30 días).

Pero frente a esos 95 días de media, hay municipios que registran unos datos mucho más altos. Es el caso de ayuntamientos como los de Jaén que sigue siendo el consistorio que más tarda en pagar de España, al hacerlo en una media de 589 días. Es decir, que un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamiento cobrará, de media, casi 20 meses después de presentar la factura. 15 meses de media esperan los proveedores en Telde, y casi un año en Parla (360 días). Los autónomos de jerez de la Frontera esperan una media de 322 días y los de Algeciras 309 días. Aunque la administración regional de Andalucía es de las tres que antes pagan a sus proveedores, entre los 10 ayuntamientos que más tarde pagan hay 7 andaluces.

Por el contrario, también hay ayuntamientos que realizan una buena gestión de sus facturas y no sólo cumplen la Ley de Morosidad sino que pagan en menos de tres semanas. Así, la administración local de Vigo es la que antes paga a sus proveedores, al hacerlo en 14 días de media, seguida del ayuntamiento de Cáceres (22 días), Badajoz, 23 días de media, Alicante 26 días de media y Avilés y Barcelona, ambas 27 días de media. El consistorio de Ciudad Real paga en 28 días de media a sus proveedores y los de Málaga, Salamanca y Torrent en 29 días.

Autónomos y pequeñas empresas, los mejores pagadores

La morosidad entre empresas privadas (B2B), de media, se establece en 70 días. Todas empresas privadas, independientemente de la comunidad donde están afincadas, redujeron a lo largo de 2017 sus periodos medios de pago o mantuvieron los plazos.

Las empresas afincadas en la comunidad autónoma de Navarra son las que antes pagan a sus proveedores con 62 días de demora (cumpliendo prácticamente con los que establece la Ley de Morosidad para empresas privadas, 60 días). 63 días tardan en pagar las empresas País Vasco e Islas Baleares y 64 las de Galicia.

En el otro extremo, las empresas privadas con su sede social en Extremadura son las que más tiempo medio de pago tienen con otras empresas, retrasando los pagos en una media de 78 días. Seguidas de las empresas ubicadas en Canarias y Cataluña, que tardan una media de 76 días en pagar las facturas emitidas por otras empresas.

Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa podemos afirmar que son los autónomos sin trabajadores y aquellas pequeñas empresas (que tienen hasta 9 trabajadores o de 9 a 50 trabajadores) las que cumplen con un amplio margen con los plazos de pago que establece la Ley de Morosidad. Según va escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las empresas de más de 1.000 trabajadores, esas mismas que presumen en muchos casos de ser socialmente responsables, las que más tardan en pagar las facturas pendientes (115 días de media).

Los autónomos en el último año han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 38 días de plazo, cumpliendo ampliamente lo que dictamina la Ley de Morosidad (60 días). Las empresas de menos de 9 trabajadores pagan sus facturas en 47 días, conscientes del daño que produce la Morosidad en el resto de pequeñas empresas y autónomos. Las empresas de entre 9 y 50 trabajadores también pagan en tiempo y forma sus facturas con otras pequeñas empresas o autónomos, de media en 52 días. De 50 a 250 empleados tienen las empresas que de media tardan unos 63 días en pagar las facturas a otras empresas.

Y a partir de aquí, los periodos medios de pago se disparan: las empresas de entre 250 y 1.000 trabajadores y las de más de 1.000, no satisfacen sus deudas con sus proveedores hasta los cuatro meses (119 días de media de espera y 115, respectivamente).

“Se siguen incumpliendo los periodos medios de pago con los autónomos. Tanto en la administración pública como desde las grandes empresas privadas. La morosidad no tiene nada que ver con el tamaño de la administración, ni de la población, es cuestión de gestores, buenos y malos. Y aunque la administración central ha reducido mucho sus plazos de pago con sus proveedores en el último año nos preocupa que la media de las administraciones locales sea la que crece ya que es con este tipo de administraciones con la que más trabajan los autónomos. A veces se hace muy insoportable que precisamente la administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga. Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo. Para que los autónomos no sufran más deben recibir el pago a su trabajo en tiempo y forma”, afirma Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. “Quien antes tardaba más que eran las administraciones regionales han realizado un importante esfuerzo desde hace ya unos meses y van logrando reducir sus periodos medios de pago de pago hasta la situación actual en la que cumplen la Ley de Morosidad. Ese es el camino”.