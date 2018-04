​La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha calificado los Presupuestos Generales del Estado como “los presupuestos del empleo porque suponen un impulso importante para que el empleo llegue a todos, para no dejar a nadie atrás. Unos presupuestos para contar con todo el talento”.

La ministra, que ha participado en la entrega de Premios Generación, ha insistido en que estos Presupuestos son “los del empleo”, que favorecen los dos retos que se ha planteado el Gobierno: recuperar los 20 millones de personas trabajando en España a finales de 2019 y alcanzar el record histórico de ocupación del 70% en 2022.

“La meta es situar la tasa de empleo entre las más altas de Europa. Y eso significa consolidar una recuperación garantizada que llegue a todos”.

Para la responsable de Empleo es imprescindible contar con todo el talento y estos presupuestos disponen de más y mejores políticas activas de empleo para dar más oportunidades. Los presupuestos prevén una inversión de más de 5.770 millones de euros en políticas activas de empleo, un 3,54% más que el año pasado, y el gasto por desempleado se incrementa un 10%.

Asimismo, incluyen más de 3.300 millones de euros para formación de desempleados y trabajadores. “En la mejor capatización está una parte muy impone de la competitividad de las empresas y de la modernización de España.

Báñez ha explicado que estos presupuestos también cuentan con el talento senior, con medidas que permiten avanzar en la compatibilidad de salario y pensión. “Ya son más de 45.000 las personas que compatibilizan salario y pensión. Y, por primera vez, desde la aprobación de la Ley de Autónomos, los autónomos con trabajadores contratados pueden hacerlo por el 100%”.

Avanzar en conciliación y la corresponsabilidad, que el empleo llegue a las personas con discapacidad a través de Centros Especiales de Empleo y que se incorporen medidas ambiciosas para los jóvenes con menos formación que están encontrando mayores dificultades para encontrar un empleo, todo ello es, según ha manifestado, contar con el talento.

Así, en materia de empleo juvenil la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven ha ofrecido oportunidades de empleo, formación o emprendimiento a más de 1,5 millones de jóvenes. La Garantía Juvenil ha favorecido que de los más de 1.100.000 jóvenes inscritos, la mitad de los cuales ya ha encontrado un empleo.

La suma de todo ello ha permitido pasar de destruir a crear empleo entre los jóvenes a un ritmo del 8,4%, que la contratación indefinida crezca a un ritmo del 18% y que la tasa de paro se haya reducido casi 20 puntos.

No obstante, Báñez ha hecho hincapié en que todavía queda mucho por hacer porque hay más de 1 millón jóvenes que todavía no ha encontrado una oportunidad de empleo y, entre ellos, más de la mitad (491.700) no tiene más que la Educación Secundaria Obligatoria. “Por ello, en la presentación de los PGE, tendimos la mano a todos los grupos políticos para impulsar medidas para que los jóvenes con menos formación puedan adquirirla con urgencia”.

Báñez ha finalizado afirmando que “el futuro de España se escribe con dos palabras: innovación y talento” y ha señalado, que este es el mejor activo y el gran reto estratégico contribuir a incrementarlo.