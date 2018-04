La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que la suma de voluntades está dando resultados y por eso España lidera la creación de empleo juvenil en Europa. No obstante la ministra ha recordado que aún hay muchos jóvenes con bajos niveles de formación, con dificultades para encontrar un empleo y con riesgo de no encontrarlo si no logran adecuar su formación a las necesidades del tejido productivo.