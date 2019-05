“Aquí, en Toledo, la ciudad de las Tres Culturas y de la convivencia, quiero presentar la candidatura de los socialistas españoles, que sin duda va a jugar un papel fundamental en la construcción de una Europa socialista, es decir, justa, abierta al mundo, tolerante y cohesionada”, dijo este jueves en un acto en Toledo Josep Borrell, número uno de la lista del PSOE a las elecciones europeas. “Esta es una gran ocasión para contribuir a dar un paso adelante en nuestra historia, para que la ciudadanía se pregunte qué puede hacer por Europa”, señaló el candidato socialista durante la presentación de la candidatura.

Borrell recordó que “Europa es una enorme fuerza de estabilización mundial, de regulación de la globalización. No podemos prescindir de ella. A pesar de todos sus problemas, sus carencias, sus errores, la Historia de Europa es la Historia de un éxito político extraordinario en la Historia de la humanidad”. Por eso, pidió la implicación de la ciudadanía “porque Europa no se va a hacer sola”. El candidato socialista aseguró que “hasta ahora, los europeos pensaban que la Europa que les beneficiaba la hacían los diplomáticos y los técnicos. Eso ya no es así. Europa no se hará si los europeos no la quieren, si no empujan, si no exigen a sus gobiernos”, ha dicho.

Josep Borrell se preguntó si “alguien puede imaginar que cualquier país europeo, España por ejemplo, o un trozo de España, como Cataluña, podría pesar en el mundo de ninguna manera, en un mundo dominado por continentes enteros, que son ya los primeros en la tecnología que va a determinar los empleos de mañana”, y ha dicho que “la única forma de sobrevivir en este mundo es unirnos, ser más fuertes juntos. Casi todo lo haremos juntos, casi nada haremos solos”.

Los socialistas presentaron su candidatura en el Día de Europa, cuando se celebra que se dio el paso “para evitar que los europeos volvieran a enfrentarse los unos con los otros”, recordó Borrell. “Europa nació por el miedo a volver a repetir el pasado trágico, por el temor a sí misma. Ahora hemos de evitar que el temor al futuro la desintegre, que las nuevas amenazas conduzcan a una involución dañina para nosotros y para la humanidad entera”, concluyó.

Acto de presentación de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo en Toledo

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó que confía en que los ciudadanos vuelvan a movilizarse el 26 de mayo por “la pervivencia del proyecto europeo, que está claramente amenazado. Cuando se amenaza la democracia, la respuesta tiene que ser más democracia, y cuando se amenaza Europa, la respuesta tiene que ser más Europa. Las democracias no aguantan sin justicia, sin equidad, sin distribución”, apuntó. Ábalos añadió que por eso “hemos escogido lo mejor para esta candidatura, porque nos jugamos algo serio y porque tenemos un proyecto claro. Acometemos estas elecciones con pasión y con ganas de transformar la vida de la gente”, zanjó.

Durante el acto, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, recordó que “no todos defendemos la misma Europa. Hay quien apuesta por la Europa de la intolerancia y la exclusión. Nosotros, por una Europa joven, progresista, que dirija la política mirando a los ciudadanos”, “la Europa del respeto a la dignidad, la igualdad, la democracia, los derechos humanos. Estos valores siempre se han respetado cuando hemos gobernado los socialistas, porque son el ADN del PSOE, y ahora están siendo cuestionados”, dijo.