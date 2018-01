La secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, subrayó hoy que el PSOE quiere “sacar adelante diez acuerdos de país” acordándolos primero con los representantes de la sociedad civil y con la gente “que espera un impulso, soluciones a sus problemas y que empieza a pensar que este gobierno agotado y falto de reflejos ya no le puede ofrecer nada”.

Unos acuerdos que van a representar “una alternativa a una derecha que no solo está agotada y sin respuesta, sino también muy paralizada internamente por su propia corrupción” y que, tras ser elaborados junto a diversos colectivos, serán debatidos con el resto de grupos políticos.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de trabajo que ha mantenido el secretario general, Pedro Sánchez, con los diez responsables – y miembros de la Ejecutiva- de cada uno de esos acuerdos, Calvo afirmó que “los socialistas estaremos en todas las cuestiones que la agenda política del país nos demande”, pero también trabajando y poniendo toda la energía “en las respuestas y las soluciones a los problemas reales de los ciudadanos”, esos que, aun teniendo trabajo, no pueden salir de la pobreza por su falta de calidad y sueldo bajo.

“Hemos visto a la clase media de este país descender en sus posibilidades” y cómo “la derecha que nos gobierna nos está sacando mal e injustamente de esta crisis donde los datos de la macroeconomía sonarán muy bien, pero la situación de las vidas reales es la que es”, añadió.

Sobre los planteamientos que hará el PSOE, señaló que “daremos respuestas concretas con fines de justicia social y de igualdad”, además de “fórmulas nuevas”. Para ello, habrá reuniones “de aquí a mayo con muchos colectivos a los que necesitamos escuchar y con los que necesitamos compartir respuestas, soluciones e impulso”, para “salir de esta situación de parálisis” y falta de esperanza. Y será a partir de mayo-junio cuando el PSOE lleve estas propuestas al Congreso, para su debate con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.

Pensiones, Educación, Ciencia e Industria, Agua, clima y energía

Además de “poner foco al problema de las Pensiones” –primer acuerdo que se está impulsando-, para garantizar su sostenibilidad; Calvo habló de buscar un pacto educativo, porque es en la Educación “donde se borran las desigualdades de origen y se puede proyectar una sociedad verdaderamente libre y democrática”. En este capítulo aseguró que “queremos que la LOMCE desaparezca, que haya suficiencia financiera, proponer fórmulas contra el fracaso escolar, poner más en valor la Formación Profesional o diversificar nuestro modelo educativo”.

También habló de la necesidad de alcanzar un acuerdo importante para “sacar a la Ciencia del abandono y la infrafinanciación en la que está” y de “darle un giro a nuestro modelo productivo” para que “la Industria en nuestro país aporte el 20% al PIB, de aquí a 10 años”. A ello se suma el acuerdo por el Agua, el clima y la energía; una cuestión en la que “nos va también el sostenimiento de la estructura de nuestro país, del mundo rural, de la agricultura”, y de ahí que haya que “mirara de forma moderna e inteligente los problemas de recursos que afecta al clima, las energías y el agua, porque además estamos en esa franja del planeta en la que la desertización avanza”.

Ingreso Mínimo Vital, Pacto de Rentas y rescate a los Jóvenes

A ello se suma la necesidad de crear un Ingreso Mínimo Vital. “Los socialistas no podemos hablar de tener un país decente si no nos importa que se queden en el camino muchos compatriotas que no tienen acceso a ningún ingreso. Esta es una batalla por la decencia y la dignidad de una sociedad y de una democracia que tiene que incluirnos a todos. Es un asunto de la ética de la política y desde luego de la ética de los socialistas”, afirmó Carmen Calvo.

En cuanto al acuerdo para alcanzar un Pacto de Rentas, la dirigente socialista explicó que su objetivo es que “mejore la calidad de nuestro trabajo y que mejoren los salarios de los trabajadores, porque solo con mejores salarios podemos sostener el resto del sistema de solidaridad”. En especial, recordó la situación de los jóvenes que requieren ser “rescatados” ante una situación que muchas veces les obliga a marcharse del país y la de las mujeres y, en relación con estas últimas, apuntó que el PSOE está ultimando un borrador de Ley de Igualdad Laboral.

Financiación Autonómica y Pacto Constitucional

La financiación autonómica es otro de los acuerdos que propone el PSOE y, en este sentido, Calvo abogó por “volver a mirar de una manera inteligente y valiente nuestro modelo de financiación” y denunció que “Montoro está incumpliendo la ley y Rajoy también” al no abordar la renovación del sistema, porque hay una ley que les obliga.

El último de los acuerdos de país es la necesidad de “renovar el pacto constitucional entre españoles” para solucionar-explicó Calvo- “algunos de los desajustes que tienen que ver con la regeneración de este país, con el impulso que necesita este país y con soluciones a la mejora de la propia democracia y a nuestras instituciones, a los nuevos derechos y a la estructura territorial de nuestro Estado”.

Propuesta Podemos

Preguntada por la propuesta de Podemos de subir el Impuesto Sociedades a los bancos para fines sociales, Calvo apuntó que, a la espera de conocer más detalles, los socialistas “no tienen ninguna objeción” y recordó que la propuesta socialista es un impuesto a las transacciones financieras y un recargo en el impuesto de sociedades a la Banca para que ayude al sistema público de pensiones. “Igual que los recursos de los ciudadanos se sostuvo el sistema bancario en la crisis, creemos de justicia que sea también esa parte del capital el que garantice la viabilidad de nuestras pensiones”.

Juicio Gürtel

Respecto a las novedades del juicio sobre la trama valenciana de Gürtel, en el que Pablo Crespo ha confirmado la financiación irregular del PP valenciano, Carmen Calvo señalo que “al final nuestro sistema judicial nos va arrojando luz sobre algo que muchos ciudadanos ya pensábamos por sentido común”, por ejemplo, que no podía ser posible que todo esto ocurriera sin que se enterara quien era responsable orgánico del partido. En este sentido, denunció que el resto de partidos ha competido electoralmente en Valencia con “un partido, el PP, que se financiaba en B de manera abrumadoramente mayor que el resto”. “Encajan las piezas de un partido que tiene una corrupción que lo está paralizando, incluso ya políticamente”, dijo.

Investidura telemática

En cuanto a si se debe impedir una investidura telemática de Puigdemont, Calvo afirmó que “nos tenemos que aplicar la propia Constitución” y “respetar al parlamento de Cataluña que es autónomo y que, en cumplimiento del Estatuto de autonomía, es quien tiene que tiene –su mesa- que tomar las decisiones” respecto a qué candidato presentar a la investidura. “Jurídicamente no nos podemos adelantar a los acontecimientos”, sino esperar a que “los hechos se produzcan”; por lo tanto, “iremos viendo”. En todo caso reiteró que “cualquier persona normal entiende que no se puede gobernar, ni ejercer, ni cumplir con las funciones de tu cargo, si no es estando en el sitio”.